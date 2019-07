Brasil varsler ny gransking av Amazonasfondet

Det er påtalemyndigheten i delstaten Amazonas i Brasil som har fremmet krav om en sivil gransking, skriver fagbladet Bistandsaktuelt.

Gjennomgangen startet i forrige uke og skal avdekke om det er grunnlag for en rettslig etterforskning og eventuelle straffeforfølgelser.

Bakgrunnen for granskningen er blant annet at Brasils miljøminister Richard Salles i mai hevdet at det var uregelmessigheter i fondet.

– Tilbakeskritt

Amazonasfondet har det siste tiåret vært Norges største bistandsprogram og et flaggskip innen miljøbistand og klimatiltak. I Brasil har en rekke statlige etater og kommunale organer, samt organisasjoner og forskningsinstitusjoner fått støtte fra fondet til ulike miljøtiltak.

Norge har så langt bidratt med over 8 milliarder kroner til fondet.

Tidligere i juli sa Salles at Amazonasfondet kan bli nedlagt, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har advart mot.

– Det vil være et tilbakeskritt dersom fondet, som har vært en inspirasjon for andre skogland, ikke videreføres, uttalte han da.

Salles ønsker endringer i Amazonasfondet, blant annet å redusere fondets styrekomité og styrke Brasils posisjon i komiteen. Både Norge og Tyskland har imidlertid avvist forslagene.

Åtte tidligere miljøministre i Brasil beskyldte tidligere i år landets høyreorienterte president Jair Bolsonaro for systematisk å undergrave den etablerte miljø- og klimapolitikken, som blant annet skal beskytte regnskogen.