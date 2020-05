Den dødelige syklonen Amphan, entret land samtidig som folk kjemper mot spredning av koronaviruset. Fulle tilfluktsrom gjorde at flere som ble bedt om å evakuere, var motvillige i frykt for å bli smittet. Likevel klarte myndighetene i India og Bangladesh å evakuere i overkant av tre millioner innbyggere fra områdene der syklonen var forventet å treffe hardest.

Vindhastigheter på over 51 sekundmeter er målt og 14 millioner mennesker har mistet strømmen. Havet steg så mye som fem meter, melder Reuters.

REUTERS TV / X00514

Livsverk borte

I Durgabati-området like mot grensen til Bangladesh, kjempet hundrevis av innbyggere mot ulende vind og piskende regn gjennom natten for å reparere en elvebanke som hadde brutt sammen. Elvebanken skulle beskytte landsbyen og flere andre landsbyer i nærheten.

Men arbeidet var forgjeves. Elven steg noen steder fire meter og skyllet bort to kilometer av elvebanken, 600 hus ble oversvømt.

– Huset mitt står under vann. Rekeoppdrettsanlegget mitt er borte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å overleve, sier 28 år gamle Omar Faruq.

Mehaboob Gazi / AP

Bikas Das / AP

STRINGER / X80002

ANI / X80001

Gjemte seg under sengen

– Jeg har ikke sett noen katastrofe med et slikt omfang, sier Mamata Banerjee, som er førsteminister i den indiske delstaten West Bengal.

Hundrevis av landsbyer er jevnet med jorden og satt under vann, opplyser hun ifølge NTB.

I Satkhira-distriktet gjemte Shafiqul Islam seg under sengen sammen med kona og to barn i flere timer da syklonen rev det tynne blikktaket av boligen deres.

– Vinden var så kraftig at det føltes som om den kunne legge hva som helst flatt, sier den 40 år gamle jordbruksarbeideren torsdag etter at bare rester av bygningene ligger igjen.

– Syklonen ødela alt vi hadde. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å overleve, sier han.

– Alt er borte

I Bangladesh sier 65 år gamle Aleya Begum at hun og ektemannen sendte barna til et evakueringssenter mens de selv bestemte seg for å holde seg hjemme og beskytte eiendommen. Innsatsen var forgjeves.

– Alt vi hadde bygget opp i flere tiår ble ødelagt på noen få timer. Jeg har sett ganske mange sykloner. Dette var den verste. Alt er borte, sier Begum.

Bedre varslingsrutiner

Etter en syklon som drepte flere tusen mennesker i 1999, bygde begge landene tilfluktsrom i stor skala. Tilfluktsrom kombinert med forbedrede varslingsrutiner, er landene blitt effektive i å flytte folk bort fra de tropiske stormene. Det har gitt store utslag.

Myndigheter i Bangladesh opplyser at de også har klart å evakuere 520 997 dyr, ifølge NY Times.

Førsteminister Mamata annonserte at de har opprettet et fond på 130 millioner dollar for å gjenoppbygge de ødelagte områdene.