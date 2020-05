Kommentaren fra Joe Biden har fått mange til å reagere. Dette er ikke første gang.

Som kommentator Paul Waldman i Washington Post skriver:

– Gjennom hele sin karriere har Biden hatt for vane å si tilsynelatende velmenende, men støtende ting. Spesielt når han prøver å innynde seg overfor andre mennesker.

Denne gangen skjedde det under et 18 minutter langt radiointervju i programmet Breakfast Club. Programmet ble sendt fredag morgen og har mange lyttere. Programlederen presset Biden (77) da de snakket om nyheten om at han vurderte Amy Klobuchar (som er hvit) som visepresidentkandidat.

Har stått sterkt blant svarte

Programlederen ville blant annet vite hva Biden hadde å si til svarte velgere som ikke vet hva de skal stemme. På slutten av intervjuet, da programlederen oppfordret ham til å komme tilbake for å svare på enda flere spørsmål, sa Biden:

– Hvis du har problemer med å finne ut om du støtter meg eller Trump, er du ikke svart.

Programlederen, Charlamagne tha God, svarte tilbake:

– Dette har ikke noe med Trump å gjøre, det har med faktum å gjøre at jeg vil noe for samfunnet mitt.

Biden understreket at han hele tiden har stått sterkt hos den svarte delen av befolkningen, og snakket blant annet om seieren han tok i primærvalget i Sør-Carolina. Her er 60 prosent av de demokratiske velgerne afroamerikanere.

– Et feilsteg

Etterpå kokte det på sosiale medier. Utalelelsen til Joe Biden ble tolket som nedlatende overfor svarte velgere. Senere på dagen beklaget Biden selv uttalelsen.

– Noen må fortelle Joe Biden at kommentaren overfor Charlamagne var et feilsteg. Ja, Biden er en mye bedre stemme for svarte enn Trump. Men hvite mennesker bør ikke komme å fortelle svarte mennesker hva som er svart. Biden må innse at han må fortjene stemmene våre, skrev blant annet den kjente CNN-kommentatoren Keith Boykin på Twitter.

– Dette er så pinlig og sårende at jeg ikke engang vet hvor jeg skal begynne, tvitret Rodericka Applewhaite, som tidligere har jobbet for Pete Buttigs presidentkampanje.

– En naturlig følge av det destruktive synet på rase og politikk, som mener at «identiteten er din skjebne». Sjarmerende, skrev Briahna Joy Gray på Twitter. Hun var tidligere talskvinne for Bernie Sanders presidentkampanje, og har ofte kritisert Joe Biden.

Senator Tim Scott fra South Carolina var heller ikke nådig:

– Joe Bidens kommentarer er det mest arrogante og nedlatende jeg har hørt på veldig lenge. Jeg er fornærmet, men ikke overrasket.

Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Beklaget uttalelsene

Ifølge avisen The Politico innrømmet Joe Biden at han ikke burde være så sleivete, at han bør være litt mer «en kavaler».

– Kommentaren ble tolket som om jeg tok afroamerikanske stemmer for gitt. Det er så langt fra det som er sant. Jeg har aldri tatt det for gitt, og jeg vet at for å bli presidentkandidat må jeg ha disse stemmene.

Dette er altså ikke første gang Joe Biden har kommet med sleivete kommentarer.

– En gang kalte han Barack Obama «artikulert, lys og ren». Biden skrøt av forholdet til segregasjonsistiske senatorer. Nå har han satt sinnene i kok for å fortelle en svart radiovert at alle som vakler mellom å stemme på ham eller Trump, «ikke er svart», skriver en CNN-kommentator.

Egen nettside

En egen nettside, JoeBiden.info, er blant de mest populære nettstedene om demokratenes presidentkandidat.

Her latterliggjøres Biden ved å vise til flere kontroversielle uttalelser og standpunkter han har hatt i løpet av sin politiske karriere.

Blant annet en den lite heldig kommentaren om tidligere president Barack Obama.