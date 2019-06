USA mener de har bevis for at Iran sto bak angrepet på to oljetankere i Oman-bukten torsdag morgen. Hendelsene skjedde nær Hormuzstredet i Persia-bukten, et strategisk svært viktig sted, som en femtedel av verdens oljeproduksjon passerer gjennom. Det ene av skipene som ble angrepet, var Frontlines Front Altair.

Iran avviser at de står bak, og både USA og Iran anklager hverandre for å true stabiliteten i regionen.

Rederiet utelukker teknisk feil på skipet

Rederiet Frontline har ikke gitt noen detaljer om nøyaktig hva som hadde skjedd da de sendte ut nødsignal klokken 06.45 lokal tid torsdag morgen. Men de utelukker at eksplosjonen skyldes en feil ved skipet.

Bare en halvtime senere var hele mannskapet evakuert, opplyser administrerende direktør Robert Macleod. De ble først reddet av et koreansk skip før de ble hentet av et iransk marinefartøy som fraktet alle til havnebyen Jask.

– Vi kjenner ikke årsaken til eksplosjonen og brannen, men vi utelukker at det er feil ved skipet som har forårsaket dette. Hele denne alvorlige hendelsen vil bli gransket og grundig etterforsket, skriver Macleod til Aftenposten.

Reuters/NTB scanpix

De mistenkte

Forsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt har fulgt iransk utenrikspolitikk i en årrekke.

Han mener det er flere som kan ha motiv for å skape uro i dette området. Lodgaard peker på det som skjedde for en måned siden, og mener det ligner på dette. Den gangen ble fire tankskip angrepet, og en rørledning som går gjennom Saudi-Arabia, ble angrepet av droner.

– Det skjedde etter at USA hadde satt Irans revolusjonsgarde på sin terrorliste. Da varslet Iran at dette vil få konsekvenser for amerikanske verdier i regionen. Revolusjonsgarden hadde motiv for å røre på seg og hevde selvrespekt. Så min mistenkte nummer én i den situasjonen var Revolusjonsgarden. Mistenkte nummer to er de av Irans motstandere som ser seg tjent med en opptrapping av situasjonen og som ønsker å bombe Iran, sier Lodgaard.

Fakta: Irans revolusjonsgarde Etablert i 1979. Oppgaven var å verne den islamske staten mot kuppforsøk og utenlandsk innblanding. Opererer uavhengig av den iranske hæren. De kan mønstre 125.000 soldater. I tillegg har de marinefartøy og fly. De har som en av sine oppgaver å patruljere Den persiske gulfen. Quds-styrken, IRGCs spesialstyrker, driver utstrakt virksomhet utenfor Irans grenser og hevdes å stå bak Irans påståtte støtte til global terrorvirksomhet. Den paramilitære frivillige Basij-styrken virker som internt sikkerhetspoliti og moralpoliti. De mottar sine ordre fra Revolusjonsgarden og den øverste lederen ayatollah Ali Khamenei. Basij-styrken bidro til å slå ned det folkelige opprøret i 2009. Revolusjonsgarden kontrollerer også store økonomiske verdier i Iran. USA stemplet i vår IRGC som en terrorgruppe på linje med IS, Al-Qaida, Boko Haram og al-Shabaab.

Reuters/NTB scanpix

I den siste gruppen nevner han Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

– Det er en gruppering som er interessert i å provosere for å få Iran til å overreagere for å få et påskudd for krig. Det som har skjedd denne uken, ser ut til å være mer av det samme. Men vi har ingen dokumentasjon på hvem som har gjort hva, understreker Lodgaard.

Men han sier at han har vanskelig for å se at president Donald Trump skulle være tjent med å starte en ny storkrig ved inngangen til en ny presidentvalgkamp.

– Vi har lov til å håpe at både Iran og USA besinner seg for å unngå at dette ender i krig, sier Lodgaard.

– Også i Iran finnes det mange kloke politikere som vokter seg for å overreagere. Men i Iran utformes politikken i rivalisering mellom flere maktsentra, sier Lodgaard.

– Nå, som ved mange tidligere anledninger, forsterkes haukaktige elementer på begge sider, sier han.

JON GAMBRELL / AP/NTB scanpix

Revolusjonsgarden kan stå bak

Det er for tidlig å konkludere med hvem som kan stå bak, mener forsker Kjetil Selvik i NUPI.

– Det kan være at dette er en gjennomtenkt helhetlig strategi fra Iran der de ønsker å sende ut to signaler samtidig, nemlig at de er villig til dialog, samtidig som de vil vise at de har et ris bak speilet, sier Selvik. – Men vel så sannsynlig er det at Revolusjonsgarden handler med støtte fra den øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, men uten å informere eller involvere president Hassan Rouhani. Den hjemlig konflikten mellom Rouhani og Revolusjonsgarden er dyp og har vært det i flere år.

USA har dessuten utpekt Revolusjonsgarden som en terrorgruppe, så de har ingen incentiver for å spille på lag med USA.

JONATHAN ERNST/Reuters/NTB scanpix

Selvik mener man ikke kan se bort fra at andre som har interesse av konflikt mellom USA og Iran, har en finger med i spillet. Da peker han særlig på Saudi-Arabia og Israel.

– De er kanskje fornøyd med å ha Iran trengt opp i et hjørne, men skulle det bli en krig, vil de kanskje se at dette ikke er i deres interesse.

Forskeren peker også på muligheten for at en terrorgruppe står bak.

– Hvis de har kapasitet til å gjennomføre en slik operasjon, så er det ikke tvil om at de har interesse av en ny krig. En krig vil destabilisere regionen og det er under slike forhold terrorgrupper vil ha best mulighet til å vokse.

– Slår tilbake

Ali Vaez, en Iran-analytiker i International Crisis Group, sier til Foreign Policy at «hvis Iran står bak disse angrepene, så viser det at USAs politikk der de kun fokuserer på tvang, kan slå tilbake».

Anja Lillegraven i Norske leger mot atomvåpen sier at denne typen fysiske konfrontasjoner tar konflikten i Persia-gulfen «til et nytt nivå».

– I en situasjon med økte spenninger er det særlig farlig at USA har skrotet atomavtalen med Iran. Verden må for all del hindre at flere land utvikler atomvåpen, og det gjelder ikke minst ustabile regimer.

– En konflikt i Midtøsten kan fort eskalere. India og Pakistan har allerede atomvåpen. En krig mellom de to erkefiendene med selv begrenset bruk av atomvåpen vil få store konsekvenser for klimaet på jorden, sier hun.