To unge menn stukket med kniv på trikk i Göteborg

Politiet fikk varsel om mishandling med kniv, og en drøy time senere ble en antatt gjerningsmann pågrepet. Ambulanse kom raskt til stedet, og en av de skadde ble tatt med til sykehus.

Tilstanden til de to er ikke kjent.

– I forbindelse med pågripelsen beslagla politiet en kniv som antas være stikkvåpenet som ble brukt på trikken, sier politiets pressetalsperson Ulla Brehm, ifølge Göteborgs-Posten.

De to skal kjenne gjerningsmannen og ga et godt signalement til politiet. Han ble sett i det han hoppet på en annen trikk med kurs for sentrum.