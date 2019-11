USAs tidligere Ukraina-ambassadør ble bedt om å støtte Trump på Twitter for å redde jobben

De første referatene fra riksrettshøringene i Representantenes hus ble offentliggjort mandag. En av dem er fra utspørringen av USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch.

«Du vet, du må satse stort eller reise hjem», var rådet hun fikk av EU-ambassadør Gordon Sondland da jobben hennes var i fare.

«Du må, du vet, tvitre at du støtter presidenten og at alt dette er løgner og ikke noe annet», fortalte Sondland videre ifølge hennes vitnemål.

Det var et råd hun ikke følte hun kunne følge.

Ambassadøren ble sendt til Ukraina i all hast. Der oppdaget han at Trump-regjeringen drev dobbeltspill.

Oppringt

I høringen fortalte hun også om hvordan hun på ble oppringt av utenrikstjenesten og på kort varsel bedt om å komme tilbake til Washington om natten den 25. april, angivelig for sin egen sikkerhets skyld. Den tidligere ambassadøren sa hun ikke tolket det som om hun var fysisk i fare, men at folk var bekymret for om hun hadde det bra.

Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, har varslet at flere referater vil bli offentliggjort. Et referat fra utspørringen av Michael McKinley, tidligere rådgiver til utenriksminister Mike Pompeo, ble også offentliggjort mandag.

Yovanovitch sa at hun ble presset ut av stillingen på bakgrunn av «usanne påstander», som ble spredt av aktører som er alliert med Trump.

Etterforskningen, som demokratene i forsamlingen står i spissen for, dreier seg om hvordan Trump forsøkte å presse Ukraina til å etterforske sin politiske rival Joe Biden. Ett av de store temaene har vært Trumps avgjørelse om å holde tilbake 400 millioner dollar som Kongressen hadde vedtatt skulle gå til militærhjelp til landet.

Giuliani

Yovanovitch var sterkt bekymret over den stadig økende innblandingen fra Trumps personlige advokat Rudy Giuliani i ukrainske saker. Det var særlig Giulianis innsats for å få myndighetene i Kiev til å etterforske Biden som gjorde henne urolig, går det frem av referatet.

Den tidligere ambassadøren fortalte at Giuliani og to forretningsmenn så ut til å stå bak en kampanje for å fjerne henne. Årsaken skal ha vært at de ønsket en ambassadør som kunne hjelpe dem med forretninger i landet.

Yovanovitch sa hun ble varslet av ukrainske tjenestemenn i november eller desember i fjor om at Giuliani var i kontakt med Ukrainas tidligere riksadvokat Yuri Lutsenko, «og at de hadde planer, og at de skulle, du vet, gjøre ting, også mot meg"".