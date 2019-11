Når et lands regjering inngår en stor internasjonal avtale, kan man som regel regne med håndtrykk, store smil og kanskje en pressekonferanse eller to.

Det var ikke tilfelle i Danmark da landet godtok at den store, men kontroversielle gassrørledning Nord Stream 2 kan gå innom dansk farvann.

Nord Stream 2 vil gjøre det mulig for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Østersjøen. Prosjektet er omdiskutert fordi det vil gi Russland mer direkte innflytelse på det europeiske gassmarkedet.

Etter danskenes godkjennelse, kan gassledningen bygges ferdig i løpet av kort tid, allerede før året er omme, sier direktør i det russiske oljeselskapet Gazprom Aleksej Miller.

Fakta: Nord Stream 2 Nord Stream 2 er en russisk gassledning som skal strekke seg fra Ust-Luga ved St. Petersburg over Østersjøen til Greifswald i Tyskland. Dersom prosjektet fullføres etter planen i 2019, vil Russland ved hjelp av eksisterende Nord Stream 1 og nye Nord Stream 2 kunne levere 110 milliarder kubikkmeter gass i året.

Frykter konsekvensene

Mens gleden er stor på russisk side, fortviler danskene.

– Det er en uunngåelig, men ulykkelig beslutning. Ingen er mer irritert enn meg, sier utenrikspolitisk talsperson Martin Lidegaard i støttepartiet Radikale Venstre i den danske regjeringen.

Danskene kunne ikke si nei. Den planlagte ruten for rørledningen ble endret fra å gå gjennom dansk farvann til å kun krysse den danske kontinentalsokkelen.

Deler Europa

En av konsekvensene av Nord Stream 2, er at prosjektet har delt Europa i to.

Det støttes av Tyskland, Østerrike, Frankrike, Storbritannia og Nederland. Landene mener at rørledningen vil gi økt konkurranse og billigere gass.

EU-kommisjonen, Polen, de baltiske landene, Sverige og Danmark har imidlertid forsøkt å stoppe det. De frykter at Russland vil få for stor innflytelse på det europeiske gassmarkedet, og at landet vil kunne bruke gasstilførsel som et politisk våpen.

USA er av samme grunn også svært kritiske til prosjektet. I tillegg ønsker amerikanerne også å styrke sin egen stilling som gassleverandør til USA.

Det som kjennetegner de som er imot, er at de nevner ett land: Ukraina.

Fakta: Gassleveranse til Europa I dag står Russland for 40 prosent av gassen som importeres til EU. Norge følger på annenplass med 35 prosent. «Nord Stream 2» er ment å skulle sikre leveranser av gass minst 50 år frem i tid.

– Svekker Europa

Mens danskene kan nøye seg med å være bekymret for prosjektet, sto en fortvilet ukrainsk president på pressekonferanse sammen med generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.

– Dette styrker Russland og svekker Europa, sa Volodymyr Zelenskyj.

Nord Stream 2 vil få store konsekvenser for landet. I fjor forsynte Russland Europa med mer enn 200 milliarder kubikkmeter gass. Av disse gikk 87 gjennom Ukraina noe som ga landet verdifulle inntekter.

Ukraina, og andre land som er transittland for russisk gass, risikerer med andre ord å miste både inntekter og et pressmiddel mot den mektige naboen Russland.

Tøffere for Ukraina

I disse dager forhandler Ukraina og Russland om en ny gassavtale sammen med EU da den gamle går ut i 2019.

Ukrainerne ønsker en ny ti årskontrakt, mens Russland ønsker å binde seg til en kortere periode. Landet er jo nå i ferd med å ferdigstille Nord Stream 2 som går utenom Ukraina.

– Hvis Gazprom er trygg på Nord Stream 2 snart kan gjennomføres, kan det føre til at de inntar en tøffere forhandlingsposisjon overfor Ukraina, sier John Twomey, gassanalytiker ved BloombergNEF i London, til Washington Post.

– Påvirker ikke Norge

– Situasjonen mellom Ukraina og Russland nå er et eksempel på det endrede styrkeforholdet som kommer med Nord Stream 2, sier Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo.

Han tror imidlertid at Nord Stream 2 ikke vil påvirke landet som selger nest mest gass til Europa, i nevneverdig grad. Det landet er Norge.

– Norge bruker sin kapasitet fullt ut, og vi selger det vi kan. Dermed vil ikke Norge bli særlig rammet av dette, sier Lie.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

