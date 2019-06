De er billige, enkle å bruke og kan parkeres hvor som helst. Elektriske sparkesykler er blitt et vanlig syn i storbyer og tilbys av utleieselskaper over hele verden.

Internasjonalt er Bird og Lime de to største aktørene. Begge selskaper er opprinnelig fra California og er verdsatt til rundt 17 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

I Norge er elsparkesykkel siden 2018 definert som sykkel og kan brukes både i veibanen og på fortauet. Kommunene kan dermed heller ikke regulere elsparkesyklene selv.

Mange byer strammer inn bruken

Som følge av skader og klager har myndigheter i flere land valgt å begrense bruken av de elektriske sparkesyklene.

I USAs hovedstad Washington behandles et lovforslag som blant annet bestemmer hvor syklene kan parkeres, reduserer fartsgrensen og forbyr bruk på nattetid, skriver The Washington Post.

Andre amerikanske byer, som Nashville, har valgt å forby fremkomstmiddelet etter at en 26 år gammel mann omkom i en trafikkulykke. I USA er det registrert over 1500 skader på elsparkesykler, inkludert fire bekreftede dødsfall, ifølge Consumer Reports.

Nashville er bare en av en rekke byer som har valgt å stramme inn på bruken av elsparkesykler:

– Kan ikke liberalisere i det blinde

MDGs forslag om å gi kommunene hjemmel til å regulere trafikken ble ikke fulgt opp av Transportkomiteen på Stortinget.

Fungerende byråd for samferdsel i Oslo, Arild Hermstad, har tidligere uttalt at de har en dialog med alle selskapene som tilbyr sparkesykler og sender over retningslinjer, men at de ønsker seg regler.

– Vi mener det blir feil å late som at elsparkesyklene er det samme som en sykkel, sier Hermstad.

Bortsett fra at bybetjenter fra Bymiljøetaten fjerner feilparkerte sykler, er det begrenset hva kommunen kan gjøre bortsett fra å oppfordre syklistene til å «være snille».

Foreløpig finnes det lite skadestatistikk for de nye elkjøretøyene. I mai opplyste Oslo universitetssykehus at omtrent fem prosent av alle registrerte skader på skadelegevakten i Oslo i april og mai skyldtes ulykker med elsparkesykkel.

Flest hode- og sårskader

Skademønstrene ser derimot ut til å være tilsvarende verden rundt – en fersk amerikansk studie analyserte 990 skader relatert til bruk av syklene og konkluderte med at hodeskader og sårskader var det mest vanlige.

Aftenposten har tidligere skrevet at det foreløpig ikke pågår en vurdering av de norske reglene for bruk av elsparkesykler. Det bekrefter Kurt Ottesen ved Veidirektoratets kontor for kjøretøyteknikk, som har ansvaret for å utarbeide tekniske krav til slike sykler.