Først ute var landsbyen Ostritz i delstaten Sachsen, nær grensen til Polen. Den høyreekstreme festivalen «Schild und Schwert» (skjold og sverd) arrangeres årlig, denne gangen helgen 21–23 juni.

I år hadde nok publikum det adskillig kjipere enn i fjor. Festivalen ble motarbeidet med en ny strategi, nemlig hindre folk i å få tak i øl, skriver die Zeit.

I forkant iverksatte myndighetene alkoholforbud på grunn av fare for aggressiv oppførsel. Deretter beslagla politiet 4200 liter øl fra området. Til slutt trådte de lokale innbyggerne til: de kjøpte rett og slett opp ølet i de lokale butikkene for å hindre at festivaldeltagerne skulle få slukke tørsten.

Strategien kan oppsummeres som delvis vellykket: 700 deltagere kom til Ostritz, omtrent 30 prosent færre enn i fjor.

Forbyr øl, hunder og glassflasker

Denne første helgen i juli er det landsbyen Themar i delstaten Thüringen som er åsted for et høyreekstremt todagers musikkarrangement, også den en årlig foreteelse.

Myndighetene føler seg godt forberedt, denne gangen er nemlig både alkohol, glassflasker, hunder og barn forbudt i konsertområdet. Det opplyser Thüringens innenriksminister Georg Maier (fra det sosialdemokratiske partiet SPD) til kringkastingsselskapet MDR.

Lettøl lov fredag

Fredag er lettøl med alkoholinnhold opp til 2,7 prosent tillatt, lørdag er null alkohol regelen.

Politiet har dessuten tatt ekstra grep: I Themar kan man bare kjøpe øl på et eneste sted, nemlig den lokale bensinstasjonen. Den har nå politiet rekvirert som sin egen base under arrangementet. Tidligere år har nynazistene handlet alkoholen sin her, i år er det altså umulig.

I tillegg har politiet innkalt sine spesialister på høyreekstremisme fra hele landet. De står klare til å pågripe når tekstene som synges fra scenen strider mot loven.

Fredag kveld stanset politiet to av tre band midt under opptredenen på grunn av ulovlige tekster, skriver avisen Frankfurter Allgemeine. Begge bandene ble pålagt et to dagers forbud mot å opptre, de får altså ikke lov til å gå på scenen før festivalen er over.

I 2017 kom 6000 høyreekstreme fra flere land til Themar.

Lokale medier melder om labert oppmøte på festivalens første dag.