Malta tar inn 65 migranter fra tysk redningsskip, men sender dem videre

Migrantene, som for tiden befinner seg i internasjonalt farvann på fartøyet Alan Kurdi, vil bli hentet av et maltesisk militærskip og tatt med til en maltesisk havn, kommer det frem i en uttalelse fra myndighetene.

I en avtale fremforhandlet av EU-kommisjonen og den tyske regjeringen, vil EU-partnere også ta minst halvparten av de 58 migrantene som er reddet av den maltesiske marinen, står det videre.

Det tyske skipet ble i utgangspunktet nektet adgang til Malta, etter å først ha blitt avvist i Italia.

– Alle personene som er reddet om bord vil umiddelbart bli flyttet til andre EU-land. Ingen vil forbli på Malta, skriver Maltas statsminister Joseph Muscat på Twitter.

Tyskland vil ta imot 40 migranter

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer sier de vil ta imot opp mot 40 migranter, hvor 15–20 vil være fra Alan Kurdi. Resten vil være fra en gruppe reddet av maltesiske myndigheter søndag, ifølge den tyske avisen Funke.

Maltesiske myndigheter sier de reddet 50 migranter søndag etter å ha mottatt et nødrop om et synkende fartøy. Denne gruppen er forventet å ankomme Malta søndag kveld.

Seehofer har tidligere skrevet et brev til Italias innenriksminister Matteo Salvini og bedt han revurdere sin politikk og godta redningsbåter, ifølge kilder nær den tyske regjeringen.

– Vi kan ikke være ansvarlige for at båter med mennesker som er reddet fra sjøen blir værende i ukevis i Middelhavet, fordi de ikke kan finne en havn, skriver Seehofer.

Tre stykker kollapset

Fartøyet Alan Kurdi driftes av den tyske organisasjonen Sea-Eye. Om bord er det 65 flyktninger og migranter som tidligere i uken ble reddet fra en gummibåt utenfor kysten av Libya.

Tre stykker kollapset som følge av varmen tidligere søndag, opplyser Sea-Eye.

Direktør Gorden Isler i Sea-Eye sier at to av dem er mindreårige og at alle tre er i svært dårlig form.

Ble nektet å legge til kai

Det tyske redningsskipet ble lørdag nektet å legge til kai på den italienske øya Lampedusa, og satte så kursen mot Malta. Fartøyet er det siste i en rekke av redningsbåter som den siste tiden har forsøkt å legge til kai i Italia.

Lørdag la et italiensk redningsskip til kai på Lampedusa med rundt 40 flyktninger og migranter, til tross for at Salvini hadde gitt ordre om at den ikke fikk lov.

Ber EU om migrant-møte

Italia og Malta ber nå om et møte for å diskutere fordeling av migranter.

– Vi trenger en strukturert, permanent mekaniske på EU-nivå som kan ta hånd om alle de følsomme problemene knyttet til migrasjon, står det i en felles uttalelse.

De to landene ber om at neste møte med EUs utenriksministere skal ha migrasjon som et eget punkt på agendaen. Planlagt tidspunkt for møtet er 15. juli.

– Det er ikke lenger greit å ta stilling til hver sak hver for seg, å finne løsninger i nødstilfeller med voksende politiske utfordringer og alvorlige vanskeligheter, heter det i uttalelsen.