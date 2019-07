For en meningsmåling utført av The Washington Post og ABC News, viser at president Donald Trump nå er mindre upopulær enn han noen gang har vært tidligere i sitt presidentskap, skriver The Washington Post.

I undersøkelsen sier 44 prosent at de er fornøyde med jobben Trump gjør som president, mot 53 prosent som sier de ikke er det («approve or disapprove of»). I april viste samme måling at bare 39 prosent var fornøyd Trumps jobb.

Gjennomsnittet av tilsvarende målinger i det siste viser ifølge nettstedet RealClearPolitics at rundt 45 prosent er fornøyde med Trump, mot 52 prosent som synes han gjør en dårlig jobb.

USA-eksperten Jan Arild Snoen, journalist og kommentator i nettstedet Minerva, mener det ikke må legges for stor vekt på enkeltmålingen til The Washington Post og ABC News.

– Gjennomsnittet av målingene viser små endringer. Man må se mer over tid for å se hvordan tallene utvikler seg, sier han.

Ville tapt for Biden

Ifølge The Washington Post mener hele 43 prosent av amerikanerne at det er «veldig» eller «ekstremt» viktig at Trump ikke blir gjenvalgt. De har også en klar formening om hvem de ville valgt til å ta hans plass.

Demokratene er allerede i full sving med å finne Trumps utfordrer til valget i 2020, og foreløpig er det et knippe kandidater som har skilt seg særlig ut. Som Aftenposten skrev i forrige uke, er det nå tidligere visepresident Joe Biden og de tre senatorene Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Kamala Harris mot resten.

Blant disse fire er det Biden som ligger klart best an på målingene.

På spørsmål om hvem de ville stemt på dersom valget ble holdt i dag, svarer 53 prosent at de ville gitt sin stemme til Biden, mot 43 prosent til Trump, hvis det sto om disse to.

Også Bernie Sanders og Kamala Harris ville vunnet over Trump i den samme undersøkelsen, men med mye mindre margin.

Wilfredo Lee, AP / NTB scanpix

Kjente fjes

Biden og Sanders gjør det bedre enn de andre kandidatene fordi de er mer kjente, mener Jan Arild Snoen.

– Det kan nok delvis tilskrives til at de to er mest kjente. Mange vil foreløpig ikke ta stilling til de mer ukjente kandidatene. Biden gjør det best, særlig blant de uavhengige. Han har en appell inn mot sentrum og ser ut som et sikrere kort enn de andre, sier Snoen.

For halvannen uke siden gikk startskuddet for debattene til de demokratiske presidentkandidatene. Snoen tror nettopp det at demokratenes debatter er i gang, kan ha innvirkning på tallene til Trump.

– Det at det ser ut som om demokratene krangler med hverandre, kan styrke Trump, sier han.

Mener Trump styrker økonomien

Et annet tema som kan styrke Trump, er økonomien. På ett enkelt område er nemlig flertallet enige om at den amerikanske presidenten gjør en god jobb, og det er med økonomien. 51 prosent av de spurte sier de er fornøyde med måten han har håndtert ulike økonomiske problemer på.

Økonomi er sammen med helsevesen og innvandring blant de viktigste temaene for amerikanerne opp mot valget i 2020.

At populariteten på målingene gjerne går opp hvis det er gode økonomiske nyheter, er typisk, men har ikke nødvendigvis noen varig effekt, mener Snoen. Det forventes også noe svakere økonomisk vekst fremover enn de siste par årene.

– Han ligger jo i øvre del av det intervallet han pleier å ligge i. Man kan tolke det positivt, men det kan være tilfeldig, sier han.

Han tror den siste ukens utvikling i handelskrigen med Kina kan ha hatt en viss innvirkning på tallene.

– Det at handelskrigen i hvert fall ikke ser ut til å intensiveres, kan nok gi Trump et lite løft på målingene, mener Snoen.