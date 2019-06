Tysk redningsskip klar til å tvinge seg inn til italiensk havn

Kaptein Carola Rackete på migrantskipet Sea-Watch 3 har nektet å overholde en ordre fra italienske myndigheter om å holde seg utenfor italiensk farvann. Hun argumenterer at migrantene om bord må fraktes til land i Italia på humanitært grunnlang.

Kaptein Rackete sier at hvis det ikke blir inngått noen avtale med italienske myndigheter, vil hun tvinge skipet til havn. Situasjonen om bord på skipet er ifølge henne svært spent.

– Vi har ventet en natt. Vi kan ikke vente en natt til. Den desperate situasjonen for mennesker i nød er ingenting å gamble med, sier hun.

Sea-Watch 3 reddet for to uker siden de 42 migrantene fra en gummibåt i Middelhavet mens de var på vei fra Nord-Afrika til Europa.

Italias innenriksminister Matteo Salvini skriver torsdag på Twitter at han «bare vil være glad for at skipet blir beslaglagt og personellet arrestert». Han har også truet med skyhøye bøter.

Det er den tyske organisasjonen Sea-Watch som driver redningsskipet. Italienske myndigheter mener at migrantene burde dra til Tyskland.

I alt ble 53 personer reddet av det tyske skipet den 12. juni. Elleve av dem har av medisinske årsaker fått komme i land i Italia.