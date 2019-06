Det var ikke 27-åringen som avfyrte skuddene som til slutt førte til at hun mistet sitt ufødte barnet. Men politimyndighetene i den amerikanske delstaten Alabama mener det var Jones som initierte krangelen som førte til skuddløsningen. Derfor er hun nå siktet for drap.

Opprinnelig hadde politiet siktet 23 år gamle Ebony Jemison for drapet, men siktelsen frafalt da en påtalejury mente det ikke var grunn til å ta ut en tiltale mot 23-åringen, skriver nettsiden Al.com.

Skyteepisoden fant sted på ettermiddagen 4. desember i fjor, utenfor en butikk i Pleasant Grove i delstaten Alabama. Politibetjenter ble sendt til stedet etter meldinger om at det hadde blitt avløst skudd. På stedet fant politiet og ambulansepersonell Jones. Alabama-kvinnen hadde blitt skutt i magen. Den ufødte babyen i magen overlevde ikke skuddet.

Handout, Reuters / NTB scanpix

Politiet: Det eneste offeret er den ufødte babyen

– Etterforskningen viser at det eneste offeret var den ufødte babyen, sa Danny Reid, en politiløytnant fra Pleasant Grove, i etterkant av skyteepisoden.

– Det var moren som tok initiativet og fortsatte krangelen, som til slutt endte opp med at hennes ufødte baby døde, sier han.

Ifølge Reid var den ufødte babyens far bakgrunnen for krangelen. Jones er etter at hun ble pågrepet blitt fraktet til Jefferson kretsfengsel.

Det er fortsatt ikke avgjort om statsadvokaten i Jefferson Alabama vil straffeforfølge Jones.

– Jeg vil først og fremst påpeke at dette er en tragisk hendelse, som endte med at et ufødt barn døde. Vi har sympati med alle de involverte, inkludert Jones, som mistet hennes ufødte barn, sier statsadvokat Valerie Hicks Powe til Al.com.

I en uttalelse skriver Powe at statsadvokatembetet i Jefferson nå vurderer om de skal straffeforfølge saken som et drap, som et mindre alvorlig lovbrudd eller henlegge saken.

Michael Spooneybarger, Reuters / NTB scanpix

Vil innføre USAs strengeste abortlov

Siktelsen mot Jones har skapt sinne blant mange i Alabama, blant annet flere kvinnerettighetsgrupper. Yellowhammer Fund, en Alabama-basert gruppe som gir økonomisk hjelp til kvinner som søker abort, sier at de vil hjelpe Jones.

I uttalelsen skriver de følgende:

«Alabama har nok en gang bevist at det øyeblikket en kvinne blir gravid, så er hennes eneste rolle å produsere en levende, frisk baby. Dette er et bevis på at delstaten mener at enhver handling en gravid kvinne gjør som kan skade barnet er en kriminell handling».

I mai ble det som kan bli USAs strengeste abortlov, stemt gjennom i Senatet i Alabama. Forslaget er godkjent av Guvernør Kay Evey.

Kort forklart innebærer loven at det vil bli straffbart å utføre et abortinngrep, uansett årsak og tidspunkt. Strafferammen er satt til 99 års fengsel.

Loven gjør det også ulovlig å gjennomføre en abort hvis man er blitt gravid som følge av voldtekt, incest eller andre årsaker for en uforskyldt graviditet.

Mary Altaffer, AP / NTB scanpix

Strengere abortlover i store deler av landet

En rekke delstater i USA har de siste månedene innført nye lover som gjør det vanskeligere eller tilnærmet umulig å gjennomføre aborter lovlig. Delstatene Louisiana, Mississippi og Georgia har blant annet stemt gjennom lover som gjør abort ulovlig etter at de første hjerteslagene kan registreres.

Det kan skje når en kvinne er rundt seks uker på vei. Dette er ofte lenge før kvinnen selv er klar over at hun er gravid.

I februar innførte president Donald Trump en regel som fratar grupper som utfører eller henviser til abort, retten til å motta føderal pengestøtte. Regelen gjør at organisasjoner som Planned Parenthood, som jobber med familieplanlegging, vil måtte utføre aborter i fysisk adskilte lokaler fra der resten av driften.