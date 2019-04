Protestene i Algerie fortsetter. Nå vil folket kvitte seg med resten av den politiske eliten.

Fredag demonstrerte store folkemengder i Algeries hovedstad Alger for syvende uken på rad. Det til tross for at landets 82 år gamle president, Abdelaziz Bouteflika, tirsdag meldte sin avgang.

Demonstrantene har i flere uker krevd at presidenten, som har sittet ved makten i 20 år og som egentlig ville stille til valg for sin femte periode, skulle gå. Bouteflika har knapt vist seg for folket siden 2013, da han fikk et slag.

Nå har demonstrantene fått viljen sin – men protestene avtar ikke.

«De tre B-ene må gå»

Algeriske Sara Merabti er doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved University Paris-Est og for tiden forskningsassistent ved NUPI.

Hun tror ikke folket vil nøye seg med Bouteflikas avgang.

– Samtidig har demonstrantene sverget å opprettholde presset inntil hele eliten har gått av.

Fredag skriver Reuters at et nytt slagord preger bannerne i Alger: «3 Bs must go».

– De tre B-ene representerer de mest sentrale skikkelsene i Bouteflikas indre krets, forklarer Merabti.

– Det er snakk om sjefen for nasjonalforsamlingens overhus, Abdelkader Bensalah, statsminister Nouredine Bedoui, og lederen av grunnlovsrådet, Tayeb Belaiz.

Merabti sier disse tre midlertidig har tatt over styringen av landet, noe folket ikke kommer til å akseptere.

– Dette er de samme menneskene som har styrt under Bouteflika. Algerierne krever ekte forandring.

Hæren tar over etterretningstjenesten

Også sjefen for Algeries etterretningstjenesten, Athmane Tartag, skal ha levert sitt avskjedsbrev, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP). Han var en nær alliert av presidenten.

I 2016 flyttet Bouteflika ansvaret for etterretningstjenesten fra forsvarsdepartementet og over til presidentens kontor, et trekk som ble tolket som et forsøk på å redusere hærens politiske innflytelse.

Ifølge AP melder algeriske medier at ansvaret nå flyttes tilbake til forsvarsdepartementet.

Algeries president Abdelaziz Bouteflika (82) har bakgrunn fra bevegelsen som gjorde opprør mot det franske kolonistyret fra 1954 til 1962. Han ble utenriksminister i 1963, som 26-åring, og satt i posisjonen til 1979. Han ble i 1999 Algeries femte president og har fått en del av æren for å ha avsluttet landets blodige borgerkrig, som varte fra 1991 til 2002. Han ble i 2014 gjenvalgt som president for fjerde gang til tross for at han året før fikk et slag. Han har knapt vist seg eller sagt noe offentlig siden slaget.

Heftig grunnlovsdebatt

Mens demonstrasjonene fortsetter, forteller Merabti at det store spørsmålet nå er hvorvidt Algerie vil velge å følge grunnloven.

Den tilsier at sjefen for nasjonalforsamlingens overhus, altså Abdelkader Bensalah, skal fungere som overgangsleder i inntil 90 dager mens et valg organiseres. Mange bekymrer seg for at Bensalah og resten av Bouteflikas støttespillere skal bruke tiden på å håndplukke en etterfølger.

– Det pågår nå en heftig debatt blant jurister og grunnlovsforskere om hva som bør skje videre, sier Merabti.

– Det er flere som mener at vi nå er inne i en ekstraordinær situasjon, der denne artikkelen av grunnloven ikke er gjeldende.

Militæret har størst støtte

Det politiske landskapet i Algerie preges av tre mektige fløyer: Bouteflikas klan, oligarkiet, og militæret.

– Akkurat nå er det militæret som nyter bredest støtte i folket, sier Merabti. Men hun påpeker at støtten gjelder militæret som institusjon, og ikke nødvendigvis enkelte ledere.

– Ikke alle stoler på Gaid Salah, som inntil nylig var en lojal støttespiller for Bouteflika. Det er først nå som presset er blitt uunngåelig, at han har snudd seg mot presidenten.

Dagen før Bouteflikas avgang truet landets forsvarssjef, Ahmed Gaid Salah, med å stille presidenten for riksrett. Gaid Salah har tidligere gitt uttrykk for at presidenten var uegnet til å styre landet.

Presset ut av sine egne

De massive protestene de seks siste ukene har presset Bouteflika fra skanse til skanse.

Presidenten svarte først med å love å gå av etter å ha blitt valgt. Deretter trakk han kandidaturet sitt, men utsatte samtidig valget og valgte å bli sittende på ubestemt tid. Det førte bare til enda større demonstrasjoner.

Høytstående medlemmer av regjeringen var med på å presse Bouteflika til å gå. Ahmed Ouyahia, lederen for et av partiene som sitter i koalisjonsregjeringen, krevde i forrige uke at Bouteflika måtte danne en ny regjering og så gå av.

Unge algeriere er lei

Bouteflika var den eneste presidenten i Nord-Afrika som ble sittende etter den såkalte arabiske våren, som startet i nabolandet Tunisia i 2010. Han har lenge nytt stor respekt i Algerie for sin rolle i å få slutt på den blodige borgerkrigen på 1990-tallet.

Men stadig flere algeriere har ment det nå er på tide at den aldrende presidenten gir seg.

Særlig unge mennesker er lei. Halvparten av Algeries befolkning på over 40 millioner er under 30 år, og mange av innbyggerne sliter med arbeidsledighet og sosial nød. De siste årene har det globale oljeprisfallet rammet Algeries økonomi og ført til innstramminger i statlige subsidier.