– Nei, svarte Greta Thunberg da hun sto på kaia i Plymouth onsdag ettermiddag.

Spørsmålet hun fikk fra BBC var om hun, på vei til USA, trodde hun kunne endre Donald Trumps syn på klimaendringer.

– Jeg er ikke så spesiell. Jeg kan ikke overbevise alle. I stedet for å snakke med meg og skolestreikende barn og ungdommer, bør han snakke med forskere og eksperter på dette området.

Så gikk hun ombord i rib-en som førte henne til Malizia II. Onsdag ettermiddag skulle seilbåten kaste loss i den britiske havnebyen Plymouth. De nesten fjorten dagene skal den høyteknologiske seilbåten forsere 3000 nautiske mil til New York, med vind, sol og bølger som energikilder. Ombord er den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) og faren Svante.

Ikke komfortabelt

Thunberg har fått mye oppmerksomhet for den uvanlige transporten. Hun nekter å ta fly og cruiseskip fordi de slipper ut klimagasser, men ville samtidig delta på to klimatoppmøter i New York og Chile. Løsningen ble å ta en utslippsfri seilbåt med to erfarne konkurranseseilere som skippere.

– Jeg kan nok bli litt sjøsyk, og det kommer ikke til å bli en komfortabel tur. Men det skal jeg greie, sa Thunberg til BBC i Plymouth tidligere denne uken.

– Hvis det blir veldig tøft, får jeg bare tenke at det bare skal vare to uker, sa Thunberg, som skal ta et friår fra skolen for å være klimaaktivist på heltid.

HENRY NICHOLLS, REUTERS/NTB SCANPIX

TEAM MALIZIA / REUTERS

Får forheng

Den ene av to skippere på Malizia II er den yngste sønnen av den monegaskiske prinsessen Caroline, Pierre Casiraghi. Han leder Team Malizia sammen med den tyske seileren Boris Herrmann. Båten er 18 meter lang, har solcellepanel og strømproduserende undervannsturbiner.

Men det blir ingen fyrstelig luksus om bord. For å få god nok fart må båten være lettest mulig og er strippet for ting som kunne gjøre den behagelig. Blant annet er det ikke noe toalett, i stedet må passasjerene bruke en bøtte. Det er heller ikke dusj eller kokeutstyr. Det vil være mørkt under dekk, og Thunberg må bruke hodelykt for å lese. Vann får de ved hjelp av en installasjon som gjør saltvann drikkelig, skriver The New York Times.

Ifølge Team Malizia har de gjort tre ting for å tilpasse turen til Greta Thunberg:

Motoren de har på båten, er plombert. Den brukes vanligvis bare ved inn- og utseiling, men slik blir det ikke denne gangen, av klimahensyn. Det vil likevel kunne brukes i nødstilfeller.

De har satt opp et forheng hvor passasjeren kan skifte.

De har fått inn mer komfortable madrasser.

Mattias Messmer/Team Malizia

Andreas Lindlahr/Team Malizia

HENRY NICHOLLS ,REUTERS/NTB SCANPIX

Slår tilbake mot kritikk

Men det er ikke ordentlige senger. Køyene er svært enkle. I og med at det ikke er kokemuligheter, blir det også enkel mat: frysetørret og vakuumpakket vegansk mat for Greta Thunberg.

Det uvanlige reisevalget har også skapt debatt. Den franske avisen Valeurs Actuelle kritiserte henne for å dra med et fartøy fra den eksklusive Yacht Club de Monaco, som vanligvis har sponsorer som bilfabrikanten BMW og en sveitsisk bank med kontorer i skatteparadiser. Andrew Bolt, en kjent kommentator i den australske avisen The Herald Sun, gikk også på et dypt personlig angrep på 16-åringen, som han mente var forstyrret.

Thunberg har kommentert begge anklagene. Det er ingen sponsorer av turen over Atlanteren. Kritikken fra den australske kommentatoren kaller hun hat- og konspirasjonskampanjer.

I am indeed ”deeply disturbed” about the fact that these hate and conspiracy campaigns are allowed to go on and on and on just because we children communicate and act on the science. Where are the adults? pic.twitter.com/xDSlN0VgtZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 1, 2019

På spørsmål i den britiske avisen The Observer svarte Thunberg følgende på de verbale angrepene mot henne.

– Så lenge de går etter meg personlig med angrep og konspirasjonsteorier, så er det bra. Det viser at de ikke har noen argumenter. Og at de ser på oss som en trussel fordi vi har betydning, svarte hun.