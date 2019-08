Britisk toppolitiker øyner håp for dialog. Foreslår å tilby Hongkongs innbyggere britiske pass.

Hongkongs skjebne engasjerer verden rundt.

En innflytelsesrik tory-politiker vil gi byens innbyggere britiske pass igjen.

I USA sammenligner en pensjonert general protestene med starten på den amerikanske revolusjon.

Kina anklager på sin side amerikanske toppolitikere for bevisst å hisse til kaos i storbyen.

Torsdag ble retorikken styrket ytterligere, da Kinas ambassadør til Storbritannia sa at Kina «ikke vil sitte å se på» at krisen i Hongkong eskalerer, ifølge AFP.

– Burde innrømme feil

Blant utenlandske politikere som engasjerer seg i Hongkong-demonstrantenes sak, er Tom Tugendhat. Afghanistan- og Irak-veteranen er parlamentsmedlem for det britiske regjeringspartiet og er leder av Underhusets utenrikskomité.

– Hongkongere mistet sin status som britiske borgere allerede i 1981. Det var galt. Vi burde innrømme feilen og gi dem tilbake statusen de hadde da, sier Tugendhat til Aftenposten.

Parlamentet

Kan flytte

Hongkongerne mistet mange rettigheter som briter allerede 16 år før byen ble tilbakelevert til Kina. Tugendhat mener dette burde blitt fikset den gang, men at det i hvert fall bør gjøres nå.

I så fall vil den tidligere koloniens innbyggere som havner i en knipe, kunne få hjelp av britiske diplomater eller til og med flytte til Storbritannia.

Kan åpne for dialog

Forslaget er ikke ment å være konfronterende overfor Kina, påpeker han. Tvert imot er det ment å få slutt på gateprotester og sivil ulydighet.

– Demonstrantene og Hongkongs ledelse har malt seg inn i et hjørne. Da skjer det intet. Mitt forslag kan gi demonstrantene den nødvendige selvtillit til å gå i dialog med myndighetene igjen, sier Tugendhat.

– Skal ha muligheten

Han tror ikke noe på at et tilbud om britiske pass vil føre til en strøm av 7,5 millioner hongkongere til De britiske øyer. Det skjedde ikke den gang de hadde slike rettigheter og vil heller ikke skje nå, mener han.

– Poenget er å vite at du har muligheten, sier politikeren.

Tugendhat sier forslaget er drøftet i utenrikskomiteen, men at han ikke har luftet det for regjeringsmedlemmer. Han tør ikke spå om sjansene for at dette blir en realitet og minner om at britisk politikk for tiden utelukkende dreier seg om brexit. De britiske konsulatet har i enkelte tilfeller hjulpet demonstranter.

Fakta: Hongkong Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer». Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester 9. juni 2019. Demonstrasjonene har utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt, kinesiske myndigheter og politivold. Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere. Kilder: NTB, BBC, TT

– Ikke rettet mot Kina

Han understreker t utspillet ikke er rettet mot Kina, som han mener i mange år ble ignorert i global sammenheng.

– Kina har opplagt en rett til å engasjere seg i spørsmål om eget territorium og egne innbyggere, sier han.

– Nådeløse felttog

Protestene og de siste dagers aksjoner mot flyplassen har utløst heftige debatter over hele verden. I USA har president Trump flere ganger denne sommeren rost Kinas håndtering av saken og kalt protestene for opptøyer.

Flere kongresspolitikere fra begge partier har derimot stilt seg tydelig på demonstrantenes side. Republikanske Mitt Romney mener protestene viser Kinas «nådeløse felttog av undertrykkelse og sensur» og støtter hongkongernes «søken etter frihet og selvstyre».

– Som Boston Tea Party

Andre går lenger. Pensjonert brigadegeneral Robert Spalding er blant dem. På Twitter skriver han at ungdommene i Hongkong «viser oss veien tilbake til vårt sanne nord».

På TV-kanalen Fox News sammenligner han gateprotestene med The Boston Tea Party, aksjonen som startet den amerikanske uavhengighetskrigen.

– For litt mer enn 240 år siden ville disse ungdommene vært våre grunnlovsfedre, som kjempet for vår frihet, sier han.

Kina klandrer USA-politikere

Samtidig gir Kina klart uttrykk for at utenlandsk kritikk er lite velkomment og at dette er en intern sak for landet.

Denne uken sa en talsperson for Kinas utenriksdepartementet at det er «sterke beviser» for at USA står bak uroen. Hun viste særlig til offentlige uttalelser fra kongresslederne Nancy Pelosi (D) og Mitch McConnell (R).

Maxar Technologies via Reuters/NTB scanpix

Nye satellittbilder

Folkets frigjøringshær har for sin del publisert film og bilder av øvelser nær grensen i det som tolkes som et signal rettet mot demonstrantene. Onsdag viste ferske satellittbilder at det i Kina to kilometer fra Hongkong-grensen står minst 500 pansrede personellkjøretøyer parkert på og ved et idrettsstadion.

Samme dag ble det kjent at Kina har avvist to forespørsler om å la amerikanske krigsskip seile til Hongkong i august og september. USAs marine har jevnlig besøkt byen, senest i april i år, også etter at Kina fikk den tilbake fra britene.