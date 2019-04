Terrorekspert mener 80 til 100 personer må ha stått bak angrepet

Phill Hynes, terrorekspert ved det Hongkong-basert sikkerhetsselskapet ISS Risk, mener det må ha vært mange lokale støttespillere involvert i et så omfattende angrep som vi så på Sri Lanka søndag morgen.

Han anslår mellom 80 til 100 personer deltok med en rekke ulike oppgaver, sier Hynes til Nikkei Asian Review.

Politiet på Sri Lanka har hittil arrestert 24 personer i tilknytning til angrepet, som skal ha blitt utført av syv selvmordsbombere. Regjeringen mistenker at den lokale islamistgruppen National Thawheed Jamath (NTJ) står bak angrepene.

En av selvmordsbomberne skal være navngitt. Han var ifølge flere srilankiske medier, en lokal forretningsmann og drev en fabrikk.

Ni andre ansatte ved fabrikken ble arrestert av politiet og er varetektsfengslet.

– Planlagt i minst tre måneder

Sikkerhetsekspert Hynes anslår videre at angrepet kan ha tatt opptil tre måneder å planlegge og har krevd betydelige midler for å finansiere.

Han mener derfor det er usannsynlig at angrepet kommer som reaksjon på hendelser den siste tiden.

Også ekstremismeforsker Amarnath Amarasingam ved Institute for Strategic Dialogue, mener NTJ har fått hjelp utenfra.

– Både målene og angrepstype gjør meg svært skeptisk til at dette var utført av en lokal gruppe alene. Det er ingen grunn til at lokale ekstremister skal angripe kirker og turister, sier han til The New York Times.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– En omfattende operasjon

Terrorismekespert Magnus Ranstorp, dosent ved Forsvarshøgskolan, vil ikke stille seg bak anslaget på 80 til 100 terrorister. Han mener det høres litt mye ut.

– Men dette er en ganske stor operasjon. Det kreves ekstremt mye planlegging, påpeker han til Aftenposten.

– Blant annet trengs fristeder der man kan lage bombene, det trengs teknisk kompetanse for at bombene skal gå av som planlagt, og man må rekognosere målene på forhånd. Folk må også være så indoktrinerte at de faktisk utfører det de skal.

– Etterretningstabbe

Ranstorp peker på at jo flere personer som er involvert, desto større er risikoen for å bli avslørt på forhånd. Utenlandsk etterretning varslet da også myndighetene i Sri Lanka om at et angrep kunne være underveis.

I varselet ble seks enkeltpersoner navngitt, og kirker pekt ut som mulige mål.

– Dette er en massiv etterretningstabbe fra Sri Lanka. Landet har en velutviklet antiterror-enhet etter borgerkrigen og er vant til selvmordsbombere, påpeker Ranstorp.

Mulig kobling til Pakistan

Forskere har påpekt at National Thawheed Jamath (NTJ) og Thawheed-bevegelsen har forbindelser til Midtøsten og Saudi-Arabia. Det er denne gruppen myndighetene mistenker å ha stått bak.

Ranstorp mener det alternativt kan være forbindelser til Pakistan, der det finnes mange lignende ekstremistgrupper. Andre spor peker på delstaten Tamil Nadu i India.

Han mener terrorangrepene den siste tiden, på New Zealand og nå på Sri Lanka, kan bidra til ytterligere religiøs polarisering.

– Nå er ytterligere en turistdestinasjon ødelagt. Og det blir færre og færre trygge steder igjen, sier han.

Internasjonale eksperter sendes til Sri Lanka

Srilankisk politi har bedt Interpol om hjelp i retterforskningen av bombeangrepene. En spesialgruppe med eksperter på eksplosiver, terroranalyse og identifisering er på vei til Sri Lanka, melder Interpol.

– Information som kan identifisere personer knyttet til disse angrepene kan komme fra hele verden, derfor er Interpols globale nettverk og databaser være avgjørende for etterforskere, uttaler generalsekretær Jürgen Stock.