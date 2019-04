EU går hardt ut mot russisk passutspill

Dekretet er «nok et angrep på Ukrainas suverenitet», fastholder Maja Kocijancic, talskvinne for EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

– Det at en slik beslutning kommer umiddelbart etter presidentvalget i Ukraina, viser at Russlands mål er å destabilisere Ukraina ytterligere og eskalere konflikten, sier Kocijancic.

Også Tyskland og Frankrike fordømmer de nye passreglene og beskylder Russland for å undergrave våpenhvileavtalene fra Minsk.

Dekretet ble undertegnet av Russlands president Vladimir Putin tidligere denne uka og innebærer at innbyggere i regionene Donetsk og Lugansk i Øst-Ukraina nå skal få russisk statsborgerskap gjennom en forenklet prosess der behandlingstiden kortes ned til tre måneder.

Grepet kommer få dager etter at Volodymyr Zelenskyj, en komiker uten politisk erfaring, ble valgt til ny president i Ukraina.

Han ber nå andre land om å øke presset mot Russland ved å vedta enda flere sanksjoner. Han mener også at den nye russiske forskriften er et bevis på at Russland nå tar ansvar for å være okkupasjonsmakt i Øst-Ukraina.

Krigen mellom Kiev og separatistene i Øst-Ukraina har krevd rundt 13.000 liv siden den brøt ut i 2014.