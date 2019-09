Kilder: Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro

Det tilsvarer drøyt 500 milliarder kroner.

Ifølge AFP, som har sett dokumentet, vil klimapakken koste minst 100 milliarder fram mot 2030. Der heter det at «Innen 2030 vil totalt et tresifret antall milliarder bli gjort tilgjengelig til beskyttelse av klimaet og overgang til andre energiformer».

– Mange tiltak

Etter flere uker med krangling og en 18 timers maratonforhandling natt til fredag, ble koalisjonsregjeringen til Angela Merkel omsider enige om en pakke med tiltak for å motvirke klimaendringene.

– Det er en avtale med mange tiltak og en mekanisme for årlig monitorering, opplyser en ikke navngitt regjeringskilde fredag.

Blant tiltakene er et forbud mot oljefyring i bygninger fra 2025, inkludert en støtteordning for huseiere som skifter til mer klimavennlige alternativer.

Regjeringspartnerne er også blitt enige om en ny pris på CO2-utslipp, noe som vil bli håndtert gjennom handel med klimakvoter.

I tillegg vil regjeringen øke prisen på bensin og diesel med 3 cent i 2021. I alt skal prisene øke med 10 cent innen 2026.

Hele pakken skal legges fram senere fredag.

Høye ambisjoner

Tyskland har ambisjoner om å kutte utslippene med 55 prosent sammenlignet med nivået i 1990 innen 2030. Det innebærer å kutte CO2-utslippene fra 866 millioner tonn til 563 millioner tonn i året.

Men det er ventet at Tyskland ikke vil greie å nå delmålet for neste år.

De tyske regjeringspartiene har vært delt i synet på hvordan man best kutter i utslippene av klimagasser. Hvilken retning Europas største økonomi velger, blir fulgt med argusblikk verden over. I dag står Tyskland på sjetteplass på lista over landene med størst utslipp.

Nyheten om klimapakken kom samtidig med at tyske klimaaktivister samlet seg til en ny runde med klimaprotester.