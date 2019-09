– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er arrestert i Peru. Ansvarlig ambassade tilbyr konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressetalsperson Per Wiggen i Utenriksdepartementet til NTB.

UD kan på grunn av taushetsplikt ikke gi flere detaljer i saken.

Det var VG som først meldte om saken i norske medier.

Avisen La Republica meldte søndag at en 67 år gammel norsk mann var stanset på flyplassen Alejandro Velasco Astete i Cusco. Han skulle angivelig reise med flyselskapet Peruvian til Lima, men ble lagt merke til på grunn av mistenkelig oppførsel. Da bagasjen hans ble sjekket, fant politiet først kunsthåndverk, men da de testet innsiden av bagasjen, slo det ut positivt for kokain. Det viste seg ifølge avisen at det var 4355 gram kokain gjemt i bagasjen.