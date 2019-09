Det første som møter deg når du kommer til Marsh Harbour, er det vridde skjelettet av den ødelagte havnebygningen. Ved siden av står summende kjøletrailerne som holder likene til de døde. Flere kjølebokser er allerede fraktet ut, og nye kommer inn mens vi står på havnen.

Like bak ligger restene av The Mudd – den store slummen der det bodde tusenvis av udokumenterte haitiere. Nå er det bare en stinkende gjørme av sammenfiltrede rester. Hvor mange lik som ligger begravet her, er det ingen som vet. Trolig får vi aldri vite det.