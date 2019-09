Vannet stiger og stiger på Bahamas. Etter to døgn med monsterorkanen Dorian er vannmassene flere meter høye.

Orkanen står nå bom stille over ett område. De enorme nedbørsmengdene har skapt stormflo, og denne er blitt stående lenge. Vannet er steget med opptil syv meter enkelte steder.

Redningsmannskaper kan ennå ikke nå frem til de hardest rammede områdene. Det er store strømbrudd, men på sosiale medier deler folk dramatiske bilder.

– Ødeleggelsene er omfattende og mangler sidestykke, sier Bahamas' statsminister Hubert Minnis. Hans jordbruksminister har nå lagt ut disse bildene fra sitteget kjøkken i Grand Bahamas, der vannmassene nå står høyt opp på vinduene.

Sitter på hustak

Så langt er fem personer bekreftet omkommet på Bahamas. Det fryktes at tallet vil stige når uværet er passert, vannet trekker seg tilbake og skadene blir synlige.

Folk som trodde de skulle bli reddet, har nå sittet på hustakene sine i over ett døgn med flere meter vann under seg.

– Redningsmannskaper vil reise til Abaco så snart som mulig for en fullstendig og skikkelig kartlegging av situasjonen og identifisering, sier statsministeren.

Orkanen som traff land søndag, har svekket seg etter å ha vært oppe i en vindstyrke på over 80 meter per sekund. Tirsdag var Dorian en orkan i kategori 3 med vindstyrke på 57 sekundmeter, opplyser amerikanske meteorologer like etter klokken 7.

Amerikanske meteorologer anslår at Dorian vil fortsette å herje med Bahamas tirsdag, før det er USAs tur onsdag og torsdag.

I Florida har noen tilfluktssteder nå sluttet å ta imot evakuerte, melder CNN.

– Hvis de ikke har evakuert ennå, er det for sent, sier CNNs meteorolog Derek Van Dam, som er i Martin County i Florida. Veiene til de utsatte øyene der er nå stengte, sier han.

Ramon Espinosa / AP / NTB scanpix

Kryper mot USA

Værsystemet har beveget seg stadig saktere mot USA. Det er dårlige nyheter for Bahamas, som har hatt vinden og regnet piskende over seg i to døgn, men bedre for USA, som kan håpe på at vinden vil avta ytterligere mens Dorian sakte kryper nærmere den amerikanske kysten.

– Orkanen vil fortsette fra Grand Bahamas tirsdag morgen og bevege seg farlig nærme østkysten av Florida sent tirsdag og frem til onsdag kveld. Deretter videre farlig nærme kysten av Georgia og South Carolina onsdag kveld og torsdag, opplyser det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC i Miami.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/ NTB scanpix

Masseevakueringer

Alle de tre delstatene har beordret og igangsatt evakuering av innbyggere ved kysten, noe som berører bortimot en million personer. Det er alarmberedskap i North Carolina og Virginia, som ligger lenger nord. Frykten er at uværet skal føre til livstruende oversvømmelser, selv om orkanens øye ikke treffer land.

Da Dorian traff Abaco og Grand Bahamas hadde orkanen full kraft som kategori 5 orkan, med vindstyrke på opptil 82,5 meter per sekund. Det var like kraftig som den sterkeste orkanen som er målt av dem som har truffet land, Labor Day-orkanen i 1935.

– Selv om den ser ut til å bli stadig svakere, er Dorian fortsatt en kraftig orkan de neste dagene, heter det i meldingene fra NHC.