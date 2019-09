25 har omkommet, og ni er savnet etter brann i turistbåt i California

Orlogskaptein Matthew Kroll i den amerikanske kystvakten sa sent mandag kveld lokal tid at 20 omkomne er brakt opp av vannet. Fem andre er lokalisert, men er foreløpig ikke hentet opp på grunn av utrygge forhold under dykkerbåten.

Båten var på en tre dager lang ekskursjon til Channel Islands da brannen brøt ut. Totalt 39 mennesker var om bord, hvorav et mannskap på fem. Mannskapet lå og sov på dekk om bord i den 75 fot store dykkerbåten, da brannen brøt ut litt etter klokken 3 natt til mandag lokal tid.

Ventura County Fire Department

De ble reddet, men passasjerene lå og sov under dekk. Båten lå ankret opp nærme land, og det utelukkes ikke at noen om bord kan ha rukket å hoppe i sjøen og ta seg opp på holmer i nærheten.

Kaptein Monica Rochester i kystvakten i California sier de fortsetter søket etter de savnede natt til tirsdag, men at folk må være forberedt på det verst tenkelige utfallet.

– Vi følte oss bare så hjelpeløse

Bob og Shirley Hansen lå og sov i sin fiskebåt utenfor kysten av Sør-California da de ble vekket av kraftig banking før daggry mandag. Paret våknet og så fem menn i undertøy utenfor båten, skriver The New York Times.

De fortalte ekteparet Hansen om en katastrofal brann som hadde herjet i det 75 fot store kommersielle dykkingfartøyet, Conception, bare noen hundre meter unna.

Mennene, alle besetningsmedlemmer, hadde sluppet unna en av Californias verste maritime katastrofer på flere tiår, skriver avisen videre.

– Brannen var for kraftig, det var absolutt ingenting vi kunne gjøre. Du forutser aldri noe slikt. Vi følte oss bare så hjelpeløse, sier Bob Hansen til The New York Times.

Savnede passasjerer befant seg under dekk

Aaron Bemis i den amerikanske kystvakten sa tidligere mandag ettermiddag til CNN at det var vanskelig å komme om bord i båten for å lete etter overlevende. De klarte å slukke brannen, men den blusset opp igjen, mest sannsynlig på grunn av mengden drivstoff om bord.

– Båten er brent helt ned til vannlinjen, sier Eliason i Santa Barbara-brannvesenet. Det var siste status før båten sank.

Båten hadde kapasitet til å ta med seg rundt 6000 liter drivstoff, ifølge rederiets egen tekniske oversikt.

Ifølge CNN fikk brannvesenet melding om brannen 03.30 lokal tid, og hadde 39 mennesker om bord da brannen startet. Mannskapet på fem klarte å komme seg ut fordi de var våkne og befant seg på dekk og kunne hoppe i vannet. Mens de savnede passasjerene befant seg under dekk da brannen startet.

Trolig lå de fleste og sov i køyene, som befinner seg i et større, delvis åpent rom under dekk. Ifølge Los Angeles Times er det grunn til å tro at passasjerene er blitt fanget under dekk da brannen utviklet seg.

Politiets rettsmedisinere forbereder seg på å få inn mange døde etter ulykken, sier Erik Reney, kommunikasjonsansvarlig for rettsmedisinerne, til Los Angeles Times.

Posisjoneringsdata fra Marinetraffic.com viser at fartøyet fant seg nær land på nordsiden av Santa Cruz da brannen brøt ut. Santa Cruz ligger om lag 140 kilometer vest for Los Angeles.

Santa Barbara County Fire Department

Forbereder seg på mange døde

To av besetningsmedlemmene som klarte å redde seg, har fått mindre skader.

Los Angeles Times skriver at myndighetene nå jobber med å få full oversikt over hvem som faktisk befant seg om bord.

– Vi setter inn flere ressurser for å forberede oss på muligheten for mange døde, sa informasjonsansvarlig Erik Raney ved Santa Barbara-sheriffens kontor til avisen mandag.

Stefanie Dazio, AP / NTB scanpix

Brukes til dykking og utflukter

CNN meldte mandag at båten som brant er en dykkerbåt som brukes til turformål. Ifølge selskapet som drifter turistfartøyet, brukes båten til utflukter til øyene i området. Den 79 fot lange båten ble bygget i 1981 og har sengeplasser til 46 personer.

Båten har vært på tur siden lørdag, og skulle etter planen returnere til land klokken 17.00 mandag ettermiddag. Det er en rekke virksomheter som organiserer utflukter med dykking og snorkling til øyene utenfor Los Angeles-området, ofte med Ventura og Santa Barbera som utgangspunkt.

Rederiet bak skipet som brant har organisert turer i området siden 1974, ifølge egne nettsider.