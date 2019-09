Ifølge brannvesenet i Ventura County har en rekke mennesker mistet livet, ifølge KTLA 5.

Bill Nash i brannvesenet i Ventura County sier til CNN at det er en stor båt og at de vet at det er flere døde, men ikke nøyaktig hvor mange.

En talsmann i Kystvakten har bekreftet at det er funnet fire døde i nærheten av båten, skriver nyhetsbyåret AP på Twitter rundt klokken 19.55.

34 personer er fortsatt savnet. I en pressemelding som ble sendt ut av Kystvakten, rundt klokken 17.30 norsk tid, ble det oppgitt at 33 var savnet, men dette var altså feil, skriver brannvesenet i Ventura County på Twitter.

I pressemeldingen skriver Kystvakten også at båten har sunket, men at deler av baugen stakk på det tidspunktet opp av vannet. Båten sank mens brannvesen og Kystvakten jobbet med å slukke brannen om bord i båten.

Savnede passasjerer befant seg under dekk

Aaron Bemis i den amerikanske kystvakten sa tidligere mandag ettermiddag til CNN at det var vanskelig å komme om bord i båten for å lete etter overlevende. De klarte å slukke brannen, men den blusset opp igjen, mest sannsynlig på grunn av mengden drivstoff om bord.

– Båten er brent helt ned til vannlinjen, sier Eliason i Santa Barbara-brannvesenet. Det var siste status før båten sank.

Båten hadde kapasitet til å ta med seg rundt 6000 liter drivstoff, ifølge rederiets egen tekniske oversikt.

Ifølge CNN fikk brannvesenet melding om brannen 03.30 lokal tid, og hadde 39 mennesker om bord da brannen startet. Mannskapet på fem klarte å komme seg ut fordi de var våkne og befant seg på dekk og kunne hoppe i vannet. Mens de savnede passasjerene befant seg under dekk da brannen startet.

Trolig lå de fleste og sov i køyene, som er befinner seg i et større, delvis åpent rom under dekk. Ifølge Los Angeles Times er det grunn til å tro at passasjerene er blitt fanget under dekk da brannen utviklet seg.

Politiets rettsmedisinere forbereder seg på å få inn mange døde etter ulykken, sier Erik Reney, kommunikasjonsansvarlig for rettsmedisinerne, til Los Angeles Times.

Posisjoneringsdata fra Marinetraffic.com viser at fartøyet fant seg nær land på nordsiden av Santa Cruz da brannen brøt ut. Santa Cruz ligger om lag 140 kilometer vest for Los Angeles.

Santa Barbara County Fire Department

Forbereder seg på mange døde

Fire av besetningen er brakt til land, mens kapteinen fremdeles befinner seg på stedet, sier Josue Mendez i Den amerikanske kystvakten til CNN rundt klokken 16.30 norsk tid. To skal ha skader på bena.

Los Angeles Times skriver at myndighetene nå jobber med å få full oversikt over hvem som faktisk befant seg om bord.

– Vi girer opp ressursene for å forberede oss på muligheten for mange døde, sier informasjonsansvarlig Erik Raney ved Santa Barbara-sheriffens kontor til avisen.

Brukes til dykking og utflukter

CNN melder at båten som brenner er en dykkerbåt som brukes til turformål. Ifølge selskapet som drifter turistfartøyet, brukes båten til utflukter til øyene i området. Den 79 fot lange båten er bygget i 1981 og har sengeplasser til 46 personer.

Båten har vært på tur siden lørdag, og skulle etter planen returnere til land klokken 17.00 mandag ettermiddag. Det er en rekke virksomheter som organiserer utflukter med dykking og snorkling til øyene utenfor Los Angeles-området, ofte med Ventura og Santa Barbera som utgangspunkt.

Rederiet bak skipet som brant har organisert turer i området siden 1974, ifølge egne nettsider.