Mange døde eller savnet etter brann i turistbåt i California

Ifølge brannvesenet i Ventura County har en rekke mennesker mistet livet ifølge KTLA 5.

Bill Nash i brannvesenet i Ventura County sier til CNN at det er en stor båt og at de vet at det er flere døde, men de vet ikke nøyaktig hvor mange.

34 mennesker er bekreftet savnet, sier Mike Eliason i Santa Barbara brannvesen til CNN.

Aaron Bemis sjef i Kystvakten sier til CNN at det er vanskelig å komme om bord i båten for å lete etter overlevende. De får slukket brannen, men den blusser opp igjen, mest sannsynlig på grunn av mengden drivstoff om bord. Båten hadde kapasitet til å ta med seg rundt 6000 liter drivstoff, ifølge rederiets egen tekniske oversikt.

CNN melder at båten som brenner er en dykkerbåt som brukes til turformål. Ifølge selskapet som drifter turistfartøyet, brukes båten til utflukter til øyene i området. Den 79 fot store båten er bygget i 1981 og har sengeplasser til 46 personer.

Kystvakten har så langt ikke bekreftet at noen har mistet livet, men melder at over 30 er «i havsnød».

Flere fra mannskapet er reddet, deriblant en person som er lettere skadet. I tillegg jobbes det med å evakuere passasjerene, ifølge Kystvakten.

En rekke fartøyer er på vei til stedet for å bistå.