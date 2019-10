Sensurert forside på flere australske aviser

På avisstativene rundt om i Australia var forsidene til både nasjonale og regionale aviser mandag sensurerte. Det inkluderte store aviser som The Australian, The Sydney Morning Herald og Australian Financial Review.

Annonser har også blitt rullet ut på en rekke TV-kanaler. I kampanjen spør mediene følgende til publikum: «Når regjeringen skjuler sannheten for deg, hva er det de dekker over?".

Razzia mot TV-selskap

Kampanjen «Your right to know» ble utløst av at politiet utførte en razzia mot den riksdekkende kringkasteren ABC og hjemmet til journalisten Annika Smethurst i News Corp Australia tidligere i år. Både ABC og Smethurst sto bak avslørende saker som viste seg å være pinlige for regjeringen.

19 medieorganisasjoner har stilt seg bak kampanjen som sentrerer seg om seks krav. Blant annet krever mediene mer åpenhet, som at det blir mer begrenset hvilke dokumenter som kan arkiveres som «hemmelige».

Ifølge mediene har mer enn 60 nye lover blitt vedtatt de siste 20 årene, som i praksis kriminaliserer journalistikk og gjør at varslere blir straffeforfulgt. Mediene sier at varslere bør beskyttes mer, siden det har vært tilfeller hvor også de har blitt siktet etter å ha lekket informasjon til pressen.

– Australia risikerer å bli verdens mest hemmelighetsfulle demokrati, sier administrerende direktør David Anderson i ABC.

Bakgrunnen for ransakingen hos ABC er saker produsert i 2017 som omhandler påstander om ulovlige drap, begått av australske spesialstyrker i Afghanistan. Smethurst skrev saker om at regjeringen vil gi større makt til etterretningsbyråer.