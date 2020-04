Tre menn pågrepet etter knivangrep i Frankrike

Angriperen, en flyktning i 30-årene fra Sudan, ble pågrepet mens han satt på knærne på fortauet og ba. Ifølge politikilder ba han da om å bli drept.

Gjerningsmannen gikk først inn i en tobakksforretning der han knivstakk innehaveren og hans kone, deretter til slakteren hvor han tok en ny kniv og fortsatte ned mot sentrum der han overfalt folk som sto i gata utenfor et bakeri.

Ifølge øyenvitner ropte han «Allahu akbar» (Gud er størst) under knivstikkingen, og fransk politi etterforsker angrepet som en terrorhandling.

Kort tid etter angrepet ble en annen mann fra Sudan pågrepet i gjerningsmannens bolig, og lørdag kveld ble også en ung mann i samme husholdning pågrepet.

Fransk politi har ikke sagt noe om bakgrunnen for de to siste pågripelsene, men ifølge påtalemyndighetens antiterrorenhet ble det funnet håndskrevne dokumenter der gjerningsmannen klager over å leve i et land av ikke-troende.

Ifølge en etterforskningskilde AFP har snakket med, sier gjerningsmannen at han ikke husker noe fra hendelsen. Han skal nå utredes av rettspsykiatrisk sakkyndige.