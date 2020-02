Tyrkia får full støtte fra Nato

Fredag innkalte Stoltenberg Nato-rådet til hastemøte på oppfordring fra Tyrkia for å drøfte situasjonen.

– Nato-landene fordømmer luftangrepene fra Syria og Russland. Jeg ber dem stoppe denne offensiven, respektere folkeretten, og støtte FNs anstrengelser for å få til en varig fredelig løsning i Syria, sa Stoltenberg på en pressekonferanse etter møtet.

– Den farlige situasjonen må trappes ned for å hindre en videre forverring av den forferdelige humanitære situasjonen i regionen og åpne for humanitær adgang til dem som sitter fanget i Idlib, sa han videre og understreket at dagens møte var et signal om solidaritet med Tyrkia.

Stoltenberg gjorde det klart at Tyrkia er det landet som er mest berørt av konflikten i Syria, som har lidd mest under terrorangrep, og som har måttet huse millioner av flyktninger.