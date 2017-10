Trump vil ta første steg for å trekke USA fra Iran-avtalen, skriver avis

Hovedstadsavisen siterer kilder tett på Det hvite hus' Iran-strategi. De forteller at Trump holder fast ved at avtalen ikke er i USAs interesse, og at han vil holde en tale om dette neste uke, trolig torsdag 12. oktober.

Han vil med det sende saken videre til Kongressen.

Det vil i så fall være det første skrittet i en prosess som vil kunne føre til at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, noe som igjen kan føre til at atomavtalen som begrenser Irans atomprogram, vil kunne rakne.

Mens Trump vurderer å trekke seg fra den, er Iran-avtalen blant favorittene til å vinne Nobels fredspris. Les om alle favorittene i denne saken.

Atomavtalen mellom Iran på den ene siden og USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland på den andre siden, ble undertegnet i 2015.

Avtalen innebærer internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i bytte mot at de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves.