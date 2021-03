Forlenger portforbud i Miami Beach etter ny kaoshelg

Tusenvis har dratt til Miami Beach for å feste. I helgen endte det i sammenstøt med politiet.

8 minutter siden

Det er innført krisetilstand i den populære feriebyen i Florida. Borgermester Dan Gelber sier at tusenvis av turister har ført til kaos og uorden i byen.

– Det føles som en rockekonsert. Folk står tett i tett over flere kvartaler. Hvis du har kommet for å slå deg løs, dra et annet sted, sa Gelber søndag.

Det er sesong for den årlige skole- og universitetsferien Spring break. Mange har tradisjonen tro dratt til byen med de kjente strendene for å feste.

Det er ikke like populært midt i en pandemi.

Nå er det innført portforbud mellom klokken 20 på kvelden og seks på morgenen for å unngå store ansamlinger. Flere av hovedgatene er også stengt.

– Det kommer for mange som ikke har tenkt å følge reglene. Resultatet er et kaos vi ikke kan akseptere, sa Gelber til CNN.

I første omgang skulle portforbudet vare i 72 timer. Nå er det forlenget ut måneden, med mulighet til forlengelse til etter påske.

Det skjer etter at tusenvis ikke overholdt portforbudet i helgen. Det førte til sammenstøt med politiet. De skjøt med kuler av pepperspray for å få folkemengden til å spre seg.

Occean Drive er en av verdens mest kjente strandpromenader. Lørdag kveld var den stappfull av mennesker. Mange brukte ikke munnbind, og det var umulig å holde avstanden smittevernreglene tilsier.

Politiet brukte pepperspray for å skille folkemengden. Foto: WPLG/AP/NTB

Florida – frihetens oase

David Richardson sitter i bystyret. Han tror mange sitter inne med mye etter pandemien. Nå må de få det ut.

– Staten vår har fremstilt seg som åpen, så det bidrar til problemet, sa Richardson.

Mange legger mye av skylden for kaoset på Floridas republikanske guvernør, Ron DeSantis.

Han sa i slutten av februar at Florida skulle være «frihetens oase». De strenge smitteverntiltakene skulle ikke gjelde mer. Han skrøt nylig av hvordan Sør-Florida nå blomstrer og trakk kontrasten til andre steder i USA.

– Los Angeles blomstrer ikke. New York blomstrer ikke, sa DeSantis.

Guvernørens holdning er imidlertid omstridt, og flere lokale ledere har bedt turister om å holde seg unna mens lokalbefolkningen kjemper mot pandemien.

I delstaten har allerede 32.000 dødd av viruset. Det er også her man tror at virusvarianten først oppdaget i Storbritannia er mest utbredt i landet.

Ron DeSantis og hans viktigste støttespiller, eks-president Donald Trump. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB

DeSantis’ politiske karriere skjøt fart da han fikk Donald Trumps støtte som republikanernes guvernørkandidat i 2018.

Han slo dermed den store forhåndsfavoritten Adam Putnam.

Mange ser nå DeSantis som den største favoritten til å føre Trumps arv videre ved presidentvalget i 2024, ifølge NBC. Han har markert seg som en ivrig motstander av strenge smitteverntiltak. Som ekspresidenten angriper han også stadig pressen.

Hvis Trump ikke stiller selv ved neste valg, kan DeSantis være mannen han stiller seg bak.

Mange dro til Miami Beach for å feste. Foto: MARCO BELLO, REUTERS/NTB

– Ikke vanlige turister

Politiet møter også kritikk etter helgens tumulter. Flere mener at de ikke ga gode nok beskjeder og folk nok tid til å komme seg bort fra de stengte områdene.

Lokale ledere for svarte personers interessegrupper, peker på at ungdommene i Miami Beach blir behandlet annerledes enn Spring break-festere i Texas. Mange av de arresterte i Miami Beach er afroamerikanere.

– Det er en lignende gruppe områder som er i South Padre Island (Texas, red. anmerkning) nå. Den eneste forskjellen er at ungdommene der er hvite, sier Stephen Hunter Johnson ifølge The New York Times.

Han leder en interessegruppe for svarte personer i fylket Miami-Dade.

Politiet sier at tiltakene ble iverksatt for å «håndtere den store mengden av besøkende og voldspotensialet, samt hindre ordensforstyrrelser og skade på eiendom».

Politiet i Miami Beach har arrestert over 1000 personer de tre siste ukene, ifølge Miami Herald. Fem politibetjenter skal ha blitt skadet på jobb.

– Dette er ikke vanlige spring break-turister, sier fungerende ordfører, Raul Aguila.