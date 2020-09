California-politikere: Trump har hodet i sanden

Toppolitikere i delstatene i det vestlige USA som herjes av branner, beskylder president Donald Trump for ikke å forstå at det dreier seg om klimaendringer.

Røyk fra en skogbrann dekker delvis båter i en båthavn ved Detroit Lake i Detroit i Oregon. John Locher / AP / NTB scanpix

NTB

14. sep. 2020 06:18 Sist oppdatert nå nettopp

Shayanne Summers og hunden Toph har måttet bo i et telt i flere dager på et evakueringssenter ved Milwaukie-Portland Elks Lodge i Oak Grove i Oregon. John Locher / AP / NTB scanpix

George Coble bærer en bøtte med vann for å slukke en ulmebrann i et tre på eiendommen sin i Mill City i Oregon. John Locher / AP / NTB scanpix

– Dette dreier seg om klimaendringer, og dette er en administrasjon som stikker hodet i sanden, sa Los Angeles' ordfører Eric Garcetti til CNN søndag.

Trump kommer mandag en tur innom California for å møte lederne for nødetatene som kjemper mot de enorme skogbrannene som hittil har lagt i aske et område på størrelse med New Jersey.

Hittil er det meldt om 33 dødsfall, men myndighetene venter flere siden store områder er utilgjengelige i California, Oregon og Washington.

Fornærmelse

Trump har knapt nevnt katastrofen som har rammet de tre vestlige delstatene de siste ukene, men på et valgmøte i Nevada lørdag hadde han en kommentar.

– De har aldri hatt noe sånt som dette. Husk at det dreier seg om noe så enkelt som god skogrøkt, sa han.

Garcetti slo tilbake og sa at alle som bor i California vil ta en slik kommentar som en fornærmelse.

Ikke snakk om å rake skogbunnen

– Snakk med en hvilken som helst brannmann om du tror at klimaendringer ikke er virkelighet, sa han og gjorde det klart at det som trengs, er kutt i CO2-utslippene og bedre håndtering av vannressursene.

Han avviste at det som trengs, er bedre skogrøkt og raking av skogbunnen, slik Trump i forbindelse med tidligere skogbranner har sagt.

Både demokratenes presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris sa lørdag at det ikke er mulig å benekte at klimaendringer ligger bak og utgjør en enorm fare for våre liv. Trump benekter virkeligheten, sa Harris.

Falske påstander

Bekjempelsen av brannene er blitt hindret av falske påstander på sosiale medier om at ekstremister har tent på brannene med vilje.

FBI avviser påstandene tvert, mens Facebook gjorde klart at slike påstander skal fjernes.

Over 20.000 brannmenn er satt inn i kampen mot flammene, mens meteorologene advarte om at en kort pause med kjøligere vær kan ta slutt mandag, når det igjen blir varmt og tørt.

Ifølge IQAir som overvåker global forurensing, er fem av verdens ti verst forurensede byer på USAs vestkyst, fra Los Angeles opp til Vancouver i Canada, hele veien under røyk og aske.

– Det er til å bli gal av at vi har denne kosmiske trusselen mot våre samfunn, at hele vestkysten står i brann, og så har vi en president som benekter at dette ikke dreier seg om småbranner, men om klimabranner, sier Washingtons guvernør Jay Inslee.