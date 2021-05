Over 50 mennesker druknet utenfor Tunisia

Over 50 migranter druknet da båten deres sank på vei fra Libya mot Europa, opplyser tunisiske myndigheter. 33 personer ble reddet.

Migranter går i land i Tunisia sent mandag kveld, viser dette bildet fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Foto: IOM Tunisia

NTB

18. mai 2021 15:26 Sist oppdatert nå nettopp

Båten sank utenfor Sfax på Tunisias sørøstlige kyst mandag. Marinen søkte etter overlevende i vannet, sier talsmann Mohamed Zekri i Tunisias forsvarsdepartement tirsdag.

Søndag la båten ut fra havnebyen Zuwara i Libya, med over 90 passasjerer stuet sammen om bord. Etter at båten sank, klamret de overlevende seg fast til en oljeplattform utenfor kysten av Tunisia. De ble reddet av mannskapet på plattformen.

– Det er 33 overlevende, som alle tilsynelatende er fra Bangladesh, sier talsmann Flavio Di Giacomo i Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Tunisias offisielle nyhetsbyrå TAP sier marinen reddet 133 andre migranter fra Bangladesh, Marokko og land sør for Sahara da båten deres var i ferd med å synke utenfor øya Djerba mandag. Djerba ligger rundt ti mil sør for Sfax og omtrent like langt fra grensen mot Libya.

Det er ikke klart hvorfor båten sank, men fartøy som setter kursen mot Europa fra Nord-Afrikas kyst, er ofte overlastet og i dårlig stand. De fleste reiser om natten for å unngå å bli oppdaget.

Ifølge IOM har over 500 mennesker mistet livet i forsøk på å krysse Middelhavet fra Nord-Afrika mot Italia og Malta i år. Rundt 9.000 er stanset og sendt tilbake til konfliktfylte Libya, som er et vanlig startpunkt for den farefulle sjøreisen.