Sikkerhetsrådet med første uttalelse om Israel og palestinerne

For første gang har FNs sikkerhetsrådet kommet med en uttalelse om Israel og palestinerne.

22. mai 2021 20:36 Sist oppdatert nå nettopp

Det har vært mange forsøk på få til en samlet uttalelse fra FNs sikkerhetsråd. Lørdag ble det enighet.

Norge, som er et av medlemmene i Sikkerhetsrådet, har lagt frem flere utkast til uttalelser. Samtlige er blitt avvist av USA, som har vetomakt.

I den endelige uttalelsen ber Sikkerhetsrådet om full oppslutning om våpenhvilen. Nå haster det å få på plass humanitær bistand til sivilbefolkningen i Gaza, skriver de videre.

Sikkerhetsrådet uttrykker også sin støtte til en tostatsløsning. Målet må være at Israel og palestinerne kan leve side om side med sikre og anerkjente grenser mellom seg, heter det.

Til NTB i kveld sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide at hun er glad for at rådets medlemmer nå står sammen om det som er helt avgjørende: At alle parter overholder våpenhvilen, og at den palestinske sivilbefolkningen, særlig i Gaza, sikres umiddelbar tilgang til nødhjelp.

Norge øker støtten

Norge økte torsdag den humanitære støtten til den palestinske sivilbefolkningen med 30 millioner kroner.

– Vi vil særlig bidra til å styrke beskyttelse av barn, til helsehjelp, husly, mat, vann og sanitære forhold. Norge oppfordrer partene til å legge til rette for at humanitære aktører får trygg og uhindret tilgang til de som trenger hjelp, sa Eriksen Søreide til NTB.

Økningen kommer i tillegg til 71 millioner kroner i humanitær støtte til palestinerne så langt i 2021, ifølge NTB. Norske myndigheter vurderer også ytterligere bidrag til Gazastripen gjennom eksisterende avtaler med norske humanitære organisasjoner.