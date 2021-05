Hevnen kan være søt for Boris Johnsons gamle rådgiver

Britenes statsminister Boris Johnson forbereder seg på en vanskelig uke. Onsdag skal den tidligere rådgiveren hans vitne i parlamentet. Han har mye å hevne.

I over et år var Dominic Cummings bare et par skritt bak statsminister Boris Johnson. Foto: Matt Dunham, AP/NTB

25. mai 2021 20:26 Sist oppdatert 17 minutter siden

«Dominic Cummings har ikke noe å tape, og han vet hvor likene er begravet», skriver The Daily Telegraph.

Den som har mest å tape på at man begynner å grave, er statsminister Boris Johnson. Frem til november i fjor var Cummings den viktigste rådgiveren hans. Avskjeden var bitter, og ingen av dem har gjort mye for å bedre forholdet siden.

Onsdag skal en komité i parlamentet ha åpen høring om koronapandemien. Da får Cummings sjansen til å hevne det han mener er baksnakking og grunnløse anklager fra statsministeren og de nye rådgiverne hans.

Cummings var hjernen bak kampanjen som seiret i kampen for å melde Storbritannia ut av EU. Det var da han og Johnson ble kjent. Johnson hentet ham inn som valgkampleder i 2019, og vant stort.

Bombekaster på Twitter

Cummings har varmet opp på Twitter. I mer enn 50 meldinger varsler han at det kommer politisk sprengstoff. Ikke minst mener han at tusenvis av mennesker døde på grunn av Boris Johnsons trege respons da pandemien traff Europa.

Parlamentskomiteen gransker regjeringens håndtering av pandemien. Cummings er et spennende vitne for opposisjonen. Han har neppe noe ønske om en ny politisk karriere. Som gründer har han tjent mye penger og trenger ikke å bekymre seg for fremtiden.

Og han er en bitter mann.

– Regnet med 250.000 døde

Mandag offentliggjorde Cummings materiale som skal vise at regjeringen regnet med at over 250.000 briter kom til å dø av pandemien. Det er nesten dobbelt så mange som de 128.000 som har dødd i landet.

Han hevder at regjeringen satset på å bekjempe pandemien med flokkimmunitet. Det vil si at så mange briter skulle bli smittet og bygge opp motstandsstoffer, slik at viruset til slutt ble bremset opp.

Cummings hevder at hverken statsministeren eller de ansvarlige statsrådene og helsebyråkratene forsto at en slik strategi ville drepe tusenvis av mennesker, og at hele helsesystemet ville bryte sammen, skriver Metro.

Ifølge Cummings var denne strategien grunnen til at britene nølte så lenge med å begynne nedstengningen av samfunnet. Mens resten av Europa måtte holde seg innendørs, kunne britene fortsette å gå på puben som vanlig.

– La kroppene hope seg opp

I april ble det kjent at Johnson skal ha argumentert kraftig mot nok en nedstengning i fjor høst. Ifølge lekkasjer fra kretsen rundt statsministeren, skal han ha sagt at han ville akseptere at «likene hopet seg opp», fremfor å stenge landet en gang til.

Da lekkasjen ble kjent i The Daily Mail, ble den satt i forbindelse med ordkrigen mellom Johnson og Cummings.

Påstandene ble styrket av at flere konservative politikere sa at de var sanne.

Les også Mens Europa stenger ned, fortsetter britene å feste som før. Slik takler landene koronakrisen.

Sparkingen av Dominic Cummings var svært offentlig, her bærer han sakene sine ut av statsministerboligen. Foto: Yui Mok, PA/AP/NTB

Venstresidens nye venn

I flere år har Cummings vært mannen britisk venstreside elsket å hate.

Som statsministerens rådgiver ivret Cummings for å tvinge gjennom dramatiske endringer i offentlig sektor, uten å ta hensyn til de ansatte.

Nå må Cummings venne seg til omfavnelser fra sosialister og venstreaktivister.

«Jeg har aldri vært en tilhenger av Dominic Cummings, men akkurat nå gir han landet det vi trenger», skrev nylig venstrevridde The New Statesman i en overskrift.

Cummings har vært et hatobjekt for Johnsons politiske motstandere. Men nå begynner de å like ham. Foto: HENRY NICHOLLS, Reuters/NTB

Har mye å hevne

Cummings selv har mye å hevne. I november i fjor fikk han sparken fra Statsministerens kontor. Etter sigende var det Boris Johnsons forlovede, Carrie Symonds, og kretsen rundt henne som presset det frem.

De skal ha mislikt profilen han la opp til, og ønsket seg en mer tradisjonell konservativ politikk.

Etter påske lekket medarbeidere rundt statsministeren at Cummings var mistenkt for skadelige lekkasjer. Den tidligere rådgiveren reagerte hardt, med sinte twittermeldinger og blogginnlegg.

Han avsluttet bloggen sin med å skrive at han vil vente med å fortelle alt han vet til den 26. mai. Da skal han la seg grille så lenge parlamentsmedlemmene ønsker.

Johnson må svare

Rett etter at Cummings er ferdig, skal statsministeren møte i spørretimen i Underhuset. The Financial Times skrev mandag at spørsmålene kan bli de vanskeligste Johnson har måttet svare på siden han ble statsminister.

Regjeringen har benektet alle anklagene om at de la opp til flokkimmunitet. I helgen sa innenriksminister Priti Patel til Metro at det absolutt ikke er sant.

Og ifølge The Financial Times satser Johnson og kretsen rundt ham på at folk flest har et dårlig inntrykk av Cummings. Han satte sjefen sin i forlegenhet da Storbritannia ble stengt ned.

Da ble det avslørt at han selv hadde kjørt sønnen til familien nord i landet da han var koronasmittet. Den gangen stilte Johnson opp for rådgiveren sin. Det blir han ikke takket for i parlamentet onsdag.