Russland: Navalnyj får ikke dø i fengsel

EU er dypt bekymret over helsen til Aleksej Navalnyj og krever umiddelbar løslatelse. Russland avfeier bekymringen og sier han får all helsehjelp han trenger.

Aleksej Navalnyj mener anklagene mot ham er fabrikkert. Han anklager Vladimir Putin for å stå bak giftangrepet i fjor, noe regjeringen avviser. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

NTB-AFP-DPA

Nå nettopp

– Selvsagt får han ikke adgang til å dø i fengsel, men jeg kan si at Navalnyj oppfører seg som en bølle, sa Russlands ambassadør til Storbritannia Andrej Kelin til BBC søndag.

Kelin bedyret at Navalnyj tas hånd om og sa at de som krever at han får bedre helsehjelp, egentlig er ute etter oppmerksomhet.

Den 44 år gamle regimekritikeren overlevde så vidt et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor. I februar ble han fengslet i forbindelse med en gammel svindelsak, og 31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for helseplager. I helgen sa hans private lege at Navalnyj kan dø når som helst.

Varsler konsekvenser

EU og USA trapper nå opp kritikken mot Russland. President Joe Biden har i helgen kalt behandlingen av Navalnyj for «fullstendig, fullstendig urettferdig, fullstendig upassende».

Dersom Navalnyj dør i fengsel, vil det få konsekvenser, advarte USA søndag.

– Når det gjelder de spesifikke tiltakene vi vil innføre, ser vi på en rekke ulike kostnader som vi vil påføre. Jeg kommer ikke til å si dem offentlig på dette tidspunkt, men vi har kommunisert at det vil bli konsekvenser dersom Navalnyj dør, sa nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CNN.

EUs utenrikssjef Josep Borrell krever at Aleksej Navalnyj umiddelbart på settes fri. EUs utenriksministre vil diskutere situasjonen på et møte mandag. Foto: AP/Aris Oikonomou/NTB

Tema på EU-møte

Navalnyjs situasjon tas også opp på høyeste hold i EU. Saken blir tema på mandagens utenriksministermøte, bekreftet EUs utenrikssjef Josep Borrell søndag.

EU sendte søndag ut en uttalelse for å gi uttrykk for «dyp bekymring».

Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva formidlet i helgen at kaliumnivåene hans er så høye at han må ha intensivbehandling for å hindre hjertestans. Han risikerer å dø når som helst, ifølge legen, som ikke har fått slippe inn i fengselet.

Dette fikk EUs utenrikssjef Joseph Borell til å kreve at Navalnyj umiddelbart må få tilgang til helsepersonell han stoler på. Han understreket at russiske myndigheter må sørge for Navalnyjs helse og sikkerhet.

– Det vil vi stille dem til ansvar for, sa Borrell.

– Negativt russisk mønster

Fengslingen av Navalnyj var politisk motivert, og den strider mot Russlands menneskerettighetsforpliktelser, fortsatte utenrikssjefen. Han benyttet videre anledningen til å minne om at EU tidligere har reagert mot Russland.

Etter forgiftningen i fjor høst ble det innført sanksjoner mot seks russere, og dette ble fulgt opp med sanksjoner mot ytterligere fire etter at Navalnyj ble fengslet og dømt i februar.

– Navalnyjs sak er ikke en isolert hendelse, men bekrefter et negativt mønster med stadig mindre plass for opposisjonen, sivilsamfunnet og uavhengige stemmer i den russiske føderasjonen, sa Borrell.

Kjendiser skrev til Putin

Navalnyjs skjebne vekker enorm oppmerksomhet internasjonalt, og også en rekke kjente personer har engasjert seg. Over 70 kjendiser fra hele verden ber i et åpent brev president Vladimir Putin om å sørge for at Navalnyj får helsehjelp.

– Som russisk borger har han juridisk rett til å bli undersøkt og behandlet av en lege som han selv velger, heter det i brevet, som sto på trykk i flere europeiske aviser lørdag.

Harry Potter-forfatter JK Rowling, nobelprisvinnerne i litteratur Herta Müller, Louise Glück og Svetlana Aleksijevitsj, tidligere Abba-medlem Björn Ulvaeus, skuespillerne Benedict Cumberbatch og Kristin Scott Thomas, og historikerne Niall Ferguson og Simon Schama, er blant dem som står bak.

Gatedemonstrasjoner

Kommende onsdag er det varslet demonstrasjoner etter at Navalnyjs støttespillere anmodet folk om stille opp for å redde livet hans.

– Vi må handle nå. Vi snakker ikke bare om Navalnyjs frihet, men om hans liv, heter det i meldingen fra Leonid Volkov på Facebook.

I meldingen ber han russere møte opp og demonstrere i Moskva og St. Petersburg etter at landets president Vladimir Putin har holdt en tale til nasjonen onsdag.