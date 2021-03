Dro fra Norge til Syria med tre barn – har rømt fra IS-leir

En kvinne med norsk oppholdstillatelse som dro til Syria i 2016 med tre norskfødte barn, har rømt fra al-Hol-leiren og hun er nå i Tyrkia.

Her fra al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ali Hashisho / Reuters / NTB

NTB

21 minutter siden

Familien håper å få henne til Norge, selv om hun ikke lenger har oppholdstillatelse og er russisk borger, skriver VG.

Tyrkiske rettsdokumenter som VG har fått tilgang til viser at den 29 år gamle kvinnen befinner seg i Kocaeli, der hun er siktet for medlemskap i en terrororganisasjon og underlagt både utreiseforbud og meldeplikt.

– Vi er veldig glad for at hun er i Tyrkia. Vår drøm og vårt håp er at vi skal klare å få dem tilbake hit til Norge ved å søke familiegjenforening, sier kvinnens mor som bor på Østlandet.

Kvinnens tre barn, en gutt på elleve år, en jente på sju år, og en gutt på fem er alle født i Norge. Trebarnsmoren kom til Norge som flyktning fra Russland da hun var tolv år gammel i 2003.

Kvinnen hadde permanent oppholdstillatelse i Norge, men reiste mens hun ventet på statsborgerskap. Hun er derfor fortsatt russisk borger og er fratatt den norske oppholdstillatelsen. Både moren og kvinnens tre brødre er nå norske statsborgere.