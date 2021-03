Justisdepartementet i USA etterforsker en av Trumps nærmeste allierte for sex-trafficking

Kongressmannen Matt Gaetz nekter for at han har hatt et forhold med en 17-åring og sier det er et utpressingsforsøk.

Matt Gaetz er en republikansk representant i Kongressen. Foto: Graeme Jennings, pool/Reuters/NTB

31. mars 2021 10:24 Sist oppdatert 6 minutter siden

Matt Gaetz er en nær alliert med tidligere president Donald Trump og har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser.

Nå blir han etterforsket av justisdepartementet. Han er mistenkt for å ha hatt et seksuelt forhold til en 17-åring, samt betalt henne for å reise med ham. Det skriver avisen The New York Times.

Etterforskerne undersøker om Gaetz har brutt føderale forskrifter om sexhandel, ifølge kildene. En rekke føderale lover gjør det ulovlig å få noen under 18 til å reise over statsgrenser for å delta i sex i bytte mot penger eller noe av verdi. Justisdepartementet forfølger regelmessig slike saker, og lovbrytere får ofte strenge straffer.

Gaetz støttet Trumps beskyldninger om valgfusk og bidro også til å organisere motstanden blant republikanere da valgseieren til Joe Biden skulle godkjennes 6. januar.

I en uttalelse til CNN sier han at «ingen av beskyldningene mot meg er sanne». Han sier også at påstandene blir presset frem av folk som er i en pågående etterforskning om utpressing.

Gaetz kalte etterforskningen for en del av en forseggjort påfunn som involverte «falske sexanklager» for å presse ham og hans familie for 25 millioner dollar som startet denne måneden.

Matt Gaetz er en nær alliert av Donald Trump. Her står de sammen med den tidligere førstedamen Melania Trump under en baseball-kamp i 2019. Foto: Andrew Harnik / AP

Etterforsket menneskehandel

Tre personer som er blitt orientert om etterforskningen i justisdepartementet, har snakket med The New York Times. De tre personene sa at undersøkelsen av Gaetz er en del av en bredere etterforskning av en politisk alliert av ham, Joel Greenberg.

Greenberg er en lokal tjenestemann i Florida. Han ble i fjor tiltalt for en rekke anklager, inkludert sexhandel av et barn og økonomisk støtte mennesker i bytte for sex, hvorav minst en var en mindreårig jente.

Det er ikke tatt ut noe tiltale mot Gaetz.

En etterforskning av kongressmannen fra Florida ble åpnet de siste månedene av Trump-administrasjonen.

– Jeg har vært en sjenerøs partner

Til nettstedet Axios sier Gaetz at anklagene kan ha noe å gjøre med hans dager som singel mann.

– Jeg har definitivt, i mine single dager, forsørget kvinner jeg har datet. Du vet, jeg har betalt for hotellrom, jeg har vært sjenerøs som partner. Jeg tror noen prøver å få det til å se kriminelt ut når det ikke er det, sier han til nettstedet.

Gaetz ble valgt inn i Representantens hus i Kongressen for første gang i 2016. Etter hvert som han ga sin støtte til Trump, ble han en kjent TV-yndling.

I 2017 var Gaetz det eneste medlemmet av Kongressen som stemte mot en lov som ga den føderale regjeringen mer makt og penger til å bekjempe menneskehandel.