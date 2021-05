Vant valget, men seiersfesten ble ødelagt. Nå advarer hun Boris Johnson: – Ikke prøv deg!

LONDON (Aftenposten): Valgseieren er i boks. Nicola Sturgeon får fire nye år som Skottlands leder. Men drømmen om skotsk uavhengighet blir ingen parademarsj.

Nicola Sturgeon, leder for det skotske nasjonalistpartiet (SNP) vant som ventet det skotske valget. Foto: Andrew Milligan, AP/ NTB

8. mai 2021

SISITE: Rett før klokken 22.00 lørdag ble det endelige resultatet klart. SNP manglet ett sete i Det skotske parlamentet fra å få rent flertall.

Nicola Sturgeon og Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) vant som ventet valget i Skottland, men taktisk stemmeligning fra opposisjonspartiene ødela det som kunne blitt et nytt brakvalg for SNP.

Motstanderne av skotsk uavhengighet, skotske Labour og Det konservative partiet, oppfordret sine velgerne til å stemme taktisk. Det ser de ut til å ha lykkes med.

Fakta Slik endte valget Parlamentet har 129 seter. For rent flertall trengs 65 seter. Det skotske nasjonalistpartiet(SNP): 64 seter. De konservative: 31 seter. Labour: 22 seter De grønne: 8 seter Liberaldemokratene: 4 seter Alba: O. * Alba er Alex Salmonds nystartede parti. Den tidligere SNP-lederen brøt med partiet og startet et konkurrerende parti. Vis mer

SNP ble suverent største parti, men klarte ikke å få rent flertall alene. Det betyr at Nicola Sturgeon trolig danner en koalisjonsregjering med De grønne.

– Vi forventet aldri rent flertall. Dette er likevel et historisk og helt ekstraordinært resultat. Vi kan nå ta tatt på vår fjerde valgperiode, sa Nicola Sturgeon til BBC lørdag.

Og hun gjentok at planen om å holde ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet står fast.

– Først skal vi få Skottland i gang igjen etter covid, så skal det holdes folkeavstemning. Det vil trolig skje i 2023.

Truer Boris Johnson

Det er den britiske regjeringen som avgjør om skottene kan få lov å holde en ny folkeavstemning – bare syv år etter den forrige.

Det er kald krig mellom Edinburgh og London -og truslene hagler mellom Boris Johnson og Nicola Sturgeon. Foto: Russel Cheyne, Reuters/ NTB

Boris Johnson mener skottene fikk sin sjanse i 2014, hvor et knapt flertall av skottene stemte for å forbli i Storbritannia.

Den folkeavstemningen var en mulighet man får én gang i løpet av en generasjon, mener Johnson. Han mener skottenes press er «uansvarlig og hensynsløst».

– Dette er ikke en sak nå. Jeg tror ikke dette er riktig tidspunkt overhodet, svarte Johnson på spørsmål om hva han gjør dersom SNP går for folkeavstemning uten samtykke fra Downing Street.

Ikke prøv deg!

Nicola Sturgeon derimot, står på sitt:

– Dersom Downing Street eller parlamentet i Westminster forsøker å stille seg i veien for en ny skotsk folkeavstemning, må de vite at de også stiller seg i veien for det skotske folks vilje, har hun tidligere sagt.

Lørdag kveld var tonen enda skarpere:

– Jeg advarer deg mot å gå til kamp mot den demokratiske viljen til det skotske folk. Du vil ikke vinne den kampen. De eneste som kan bestemme Skottlands fremtid, er skottene selv, sa hun.

Resultatene fra supertorsdagen

Det er ikke bare i Skottland det har vært valg denne uken. Torsdag var det valg til parlamentene både i Wales og Skottland, lokalvalg i England og et viktig suppleringsvalg i Hartlepool. I tillegg ordførervalg i London.

Elendig valg for Labour

Etter katastrofevalget i 2019, hvor Labour gjorde sitt dårligste valg på over 30 år, var torsdagens valg første mulighet for Labour-leder Keir Starmer å vise at partiet var i ferd med å gjenoppstå fra «de døde». Jeremy Corbyns lederskap hadde vært en katastrofe.

Labour-leder Keir Starmer skulle reise partiet etter katastrofeårene med Jeremy Corbyn. Slik gikk det ikke. Foto: Reuters/ NTB

Nå skulle Starmer og Labour gjenerobre valgdistriktene i Nord England – «Labours røde mur» – arbeiderklasseområdene som Boris Johnson overraskende vant i 2019.

Den store testen var suppleringsvalget i Labour-bastionen Hartlepool nordøst i England. Byen har aldri stemt konservativt siden valgdistriktet ble etablert i 1974.

Men Labour ble ydmyket på nytt. Den konservative kandidaten Jill Mortimer vant valget med nesten 52 prosent av stemmene, mens Labour-kandidaten Paul Williams bare fikk rundt 29 prosent.

London-ordfører

Også i London sliter Labour. Nåværende London-ordfører Sadiq Khan har ledet komfortabelt på målingene. Men i sluttfasen har den konservative kandidaten, Shaun Bailey fått økt oppslutning.

Klokken 22.00 lørdag kveld var resultatet i London fortsatt ikke klart.