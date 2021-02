Det disse barna er vitne til, er blitt mer og mer vanlig i Afghanistan

Sikkerhetssituasjonen for Afghanistans sivile blir verre for hver dag som går. De som kan, drar. For mange er ikke det en mulighet.

Bare blodet i gaten er igjen og vitner om drapene som fant sted her tidligere denne måneden. Foto: Rahmat Gul / AP

En søndag morgen i januar kjørte tre av Afghanistans få kvinnelige dommere gjennom gatene i Kabul. De var på vei til høyesrett, der de alle jobbet. Så ble de beskutt. To av dommerne ble drept. Sjåføren og den tredje dommeren ble skadet.

I de fleste land i verden henger koronaviruset over innbyggerne som en stor mørk sky. I Afghanistan har sivilbefolkningen nå langt større bekymringer. En fersk rapport fra det amerikanske overvåkningsorganet, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), viser en kraftig økning i målrettede angrep på sivile. Noen yrkesgrupper er spesielt utsatt.