Trump-tilhengere har stiftet et nytt parti. Ekspresidenten vil ikke ha noe med dem å gjøre.

Hva skjer med trumpismen når Trump er flyttet til Florida? Svaret ligger sannsynligvis ikke i det nyopprettede patriotpartiet.

Tilhengere av Donald Trump jublet for ham da han landet i Florida forrige onsdag. Foto: CARLOS BARRIA, Reuters / NTB

27. jan. 2021 11:33 Sist oppdatert nå nettopp

To dager etter at Donald Trump hadde forlatt Det hvite hus, ble et nytt parti registrert i USA. Navnet: Patriot Party. Kontaktperson: En mann i byen Grovetown i Georgia, et sted med knappe 14.000 innbyggere.

Og partiet representerte Donald Trumps valgkampapparat, ifølge innregistreringen.