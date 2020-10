Minst 14 omkom i kraftig jordskjelv i Tyrkia og Hellas

Minst 14 mennesker har mistet livet, og over 400 er skadd i Tyrkia og Hellas etter et kraftig jordskjelv nordøst for den greske øya Samos.

Bildet viser ødeleggelsene i Izmir i Tyrkia. Foto: AA/ABACA

30. okt. 2020 13:15 Sist oppdatert nå nettopp

Jordskjelvet fredag ble målt til 6,6 av det greske seismologiske instituttet, og det hadde sitt senter 16,5 kilometer under Egeerhavet.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS målte styrken til 7, og det er også meldt om en rekke etterskjelv.

– Det ristet så sterkt at man nesten ikke kunne stå oppreist. Å løpe ut av huset med barna mine, var som å være full og sjangle, forteller den pensjonerte britiske læreren Chris Bedford til BBC.

Bedford bor i Urla, en by i Izmir-provinsen som ligger vest for byen med samme navn.

De materielle ødeleggelsene ser foreløpig ut til å være størst i distriktene Bayrakli og Bornoa, der flere boligblokker har rast sammen og redningsmannskaper nå leter i ruinene.

Folk står utenfor hjemmene sine i den tyrkiske byen Izmir etter jordskjelvet. Foto: Ismail Gokmen / AP

Fanget i ruinene

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu er et ukjent antall mennesker fanget under sammenraste bygninger.

En mindre tsunami har også forårsaket høy vannstand og oversvømmelser flere steder langs kysten av Tyrkia.

Øyenvitner forteller også at det stiger opp røyk flere steder i Izmir, som har drøyt fire millioner innbyggere og er Tyrkias tredje største by.

Izmirs ordfører Tunc Soyer opplyser til CNN Turk at rundt 20 bygninger raste sammen under skjelvet. Det meldes også om mindre ødeleggelser på bygninger i seks andre tyrkiske provinser.

I sosiale medier er det meldt om kraftige rystelser også på Kreta og i Hellas' hovedstad Athen.

Etterskjelv

Også på Samos meldes det om sammenraste bygninger.

Minst to mennesker er funnet omkommet, melder nyhetsbyrået AFP.

De første rapporterte dødsofrene for skjelvet i Hellas, var to skoleelever på 15 og 17 år, melder kringkasteren ERT.

De omkom da en vegg fra en bygning raste ned over dem etter skjelvet, opplyser brannvesenet.

Innbyggerne oppfordres også til å holde seg unna kysten av frykt for tsunami. Øyas største havn ble oversvømt, og vann strømmet inn i gatene.

Det kraftige skjelvet ble også merket på Kreta, i den greske hovedstaden Athen og i Tyrkias største by Istanbul, men det er ikke meldt om ødeleggelser der. Også i Bulgaria ble skjelvet registrert.

Organisasjonen British Geological Survey skriver på Twitter at skjelvet var merkbart også i Albania og Nord-Makedonia.

En rekke videoer av ødeleggelsene sirkulerer nå i sosiale medier.

NB: Aftenposten har ikke verifisert innholdet i videoklippene.