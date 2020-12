Verden Koronaviruset 2020 har vært et vanskelig år. Her er 20 ting å glede seg over.

Har du hørt historien om enzymet som spiser plast?

Nå nettopp

«Det verste året noensinne».

Med disse ordene, og et rødt kryss over tallet 2020, oppsummerte Time året som har gått. Det er liten tvil om at de siste tolv månedene har budt på et sjeldent stort hav av utfordringer for verdens befolkning. Stikkordet her er selvsagt korona.