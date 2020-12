Hackerne er midt i et angrep mot USA. Nå har de kommet seg inn til landets atomvåpenbyrå.

President Trump har fortsatt ikke kommentert det omfattende angrepet. I stedet kritiserer han sin tidligere cybersjef for noe helt annet.

Dette laboratoriet i New Mexico er blant stedene som er rammet av hackerangrepet, ifølge amerikanske sikkerhetsmyndigheter. Foto: AP / NTB

6185. Sekstusenetthundreogåttifem.

Det er antallet stridshoder i USAs arsenal av atomvåpen, ifølge amerikanske myndigheter. 1365 av dem er utplassert på raketter eller i bombefly. Hver enkelt av disse stridshodene kan drepe millioner av mennesker hvis de detonerer over et folkerikt område.

Nå har hackere tatt seg inn i det statlige amerikanske byrået som har ansvaret for disse atomvåpnene, ifølge landets sikkerhetsmyndigheter.

Den nasjonale atomsikkerhetsadministrasjonen (NNSA) har oppdaget «mistenkelig aktivitet» i flere deler av nettverket sitt, blant annet ved to laboratorier i New Mexico og i Washington, skriver nettstedet Politico.

Anklager Russland for å stå bak

Det er uklart hva hackerne har funnet av informasjon eller hva de har gjort av skade. Men de skal ikke ha klart å komme seg inn på de mest sentrale forsvarssystemene, sier en talsperson for energidepartementet til Politico.

Angrepet på atomvåpenbyrået er bare en del av et svært omfattende hackerangrep mot USA. Angrepet er pågående, skrev landets sikkerhetsmyndigheter i en pressemelding onsdag.

Trolig er det snakk om det største hackerangrepet på flere år. Landets datasikkerhetsmyndigheter advarte torsdag kveld om «alvorlig fare» for USAs digitale infrastruktur.

Hackere tilknyttet russiske etterretningsmyndigheter står trolig bak angrepet, sier amerikanske sikkerhetsmyndigheter til nyhetsbyrået AP.

Trump kritiserer eks-cybersjef

President Donald Trump har fortsatt ikke uttalt seg om angrepet. Trump er blitt kraftig kritisert for å ha tonet ned reaksjonen etter hackerangrepet før presidentvalget i 2016.

Donald Trump får mye kritikk fordi han ikke kommenterer hackerangrepet. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Påtroppende president Joe Biden, som vant årets presidentvalg og overtar i Det hvite hus 20. januar, sier i en kunngjøring at han kommer til å ta affære så fort han er på plass i den nye jobben.

– Dette kommer til å bli svært høyt prioritet. Vi må forhindre at slike angrep finner sted. For å gjøre det, må vi blant annet sørge for at de ansvarlige blir straffet hardt, sier Biden i en uttalelse torsdag.

Trump har vært svært aktiv på sosiale medier de siste dagene. I hovedsak har han brukt tiden sin på å klage over valgresultatet. Han har også funnet plass i programmet til å kritisere Chris Krebs. Krebs ble sparket fra jobben som USAs datasikkerhetssjef for en måned siden, etter at han sa at presidentvalget var blitt gjennomført uten problemer.

Hard Trump-kritikk fra partifelle

Mange har kritisert Trump de siste dagene for at han ikke vier mer oppmerksomhet til det pågående hackerangrepet. Blant dem er partifellen Mitt Romney, den tidligere presidentkandidaten som i dag sitter i Senatet.

«Det er som om russiske bombefly flyr gjentatte ganger over landet vårt uten å bli oppdaget», skriver han på Twitter.

Han mener avsløringen viser «urovekkende amerikansk sårbarhet» og en slående svakhet i forsvaret mot dataangrep.

Hackerangrepet er trolig også langt mer omfattende enn først antatt. Minst 40 av Microsofts kunder skal ha lastet ned og installert programvare som er blitt brukt av hackerne for å bryte seg inn i andre systemer, skriver selskapet i et blogginnlegg torsdag.

«Det er sikkert at antallet ofre kommer til å vokse,» skriver Microsoft-sjef Brad Smith i innlegget.

Også Microsoft selv skal ha blitt rammet av hackerangrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Putin retter pekefingeren tilbake mot USA

Russiske myndigheter nekter for at det er de som står bak hackerangrepet i USA. President Vladimir Putin valgte i stedet å snu på saken på sitt årlige store pressemøte i Moskva i går.

Vladimir Putin holdt sin årlige store pressekonferanse på torsdag. Denne gangen var den virituell på grunn av pandemien. Foto: SPUTNIK / Reuters / NTB

Putin anklager USA for å stå bak en rekke angrep på Russland det siste året. Han mener også at anklagene om russiske hackerangrep mot USA er et forsøk på å forverre forholdet mellom de to landene og å sverte president Trump.

– Forholdet mellom Russland og USA blir holdt som gissel av amerikansk innenrikspolitikk. Det er verst for amerikanerne selv, sa Putin på pressekonferansen.