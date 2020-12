Amerikanerne smittes i rekordfart. Nå frykter man at 450.000 vil være døde innen februar.

Viruset har flyttet seg fra region til region siden pandemiens begynnelse. Men nå er hele USA rammet på én gang.

Flere er bekymret for belastningen helsearbeidere har måttet tåle dette året. På Montefiore New Rochelle Hospital i New York har sykepleiere nå gått til streik på grunn av manglende bemanning. Foto: Mark Lennihan, AP / NTB

21 minutter siden

– Folkene våre er slitne. De ser ingen ende på dette.

Maggie Hansen, oversykepleier ved Memorial Healthcare System i Sør-Florida, fortviler overfor The New York Times.

Amerikansk helsepersonell er utmattet. I månedsvis har de jobbet døgnet rundt. Og arbeidsmengden avtar ikke. Amerikanerne smittes i et stadig mer heseblesende tempo.

Denne uken hadde amerikanske sykehus for første gang flere enn 100.000 koronapasienter innlagt. Tallet er nærmere doblet siden i vår, viser tall fra Covid Tracking Project.

Flere plasser mangler helsevesenet personell og kapasitet. Enkelte steder bygges det feltsykehus.

– Helsepersonellet vårt har strukket seg så langt de kan, og det vil komme et punkt hvor behandlingen blir svært vanskeliggjort av at vi rett og slett ikke har disse helsearbeiderne lenger, sier Michael Osteholm til CNN. Han er en av Bidens koronarådgivere og leder av Center for Infectious Disease Research and Policy.

Dør over to koronasmittede i minuttet

Denne uken passerte USA 14 millioner registrerte smittede. Det er rundt 5 millioner flere tilfeller enn neste land på listen, India. Det kan imidlertid ha med antall testede å gjøre.

Torsdag denne uken satte landet to svært lite hyggelige rekorder.

På et døgn ble 210.000 nye tilfeller registrert – det høyeste antallet siden pandemiens begynnelse, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Det ble også meldt inn 3157 koronadødsfall i løpet av 24 timer. Det er mer enn på det verste under den første smittebølgen i april.

Det betyr at det dør mer enn to mennesker i minuttet i USA. Totalt er over 282.800 døde.

Torsdag denne uken passerte USA 14 millioner smittede. Flere steder i landet strammes det inn med tiltak. Foto: Chris O'Meara, AP / NTB

Står overfor kritiske måneder

Medisinske eksperter tror det kan bli verre.

I første omgang er man bekymret for hvilken effekt Thanksgiving-feiringen vil ha. Millioner av amerikanere trosset i forrige uke nasjonale helsemyndigheters oppfordring om å ikke reise hjem i høytiden.

Med vinterens inntog vil utendørs aktiviteter også byttes ut med inneaktivitet. USAs fremste smitteksperter frykter at amerikanere flest har senket skuldrene.

– Realiteten er at desember, januar og februar kommer til å bli vanskelige. Jeg tror faktisk det kommer til å bli den mest krevende tiden for folkehelsen i vår historie, sier Robert Redfield, sjefen for USAs nasjonale smittevernsenter CDC, ifølge NTB.

Redfield frykter at landets dødstall kan komme opp i hele 450.000 mot slutten av februar.

Spredt i hele landet

Da pandemien først skyllet inn over USAs landegrenser i vår, var det i hovedsak de største byene som fikk merke virusets ubarmhjertighet. Spesielt i den nordøstre delen av landet. I New York ble det satt opp midlertidige likhus. En av 350 innbyggere i byen er død som følge av koronaviruset.

Men etter hvert begynte viruset å forflytte seg fra region til region. I sommer var det sørstatene som bar hovedbyrden. Innen høsten fyltes sykehusene i Midtvesten og på vestkysten.

Men de siste to månedene har viruset fått fotfeste over hele landet.

Det er ikke bare storbyene som sliter. Også ute i distriktene rammes lokalsamfunn hardt. Mellomstore byer må stenge ned. Det gjør også hele delstater. California med nesten 40 millioner innbyggere, går nå inn i sin andre nedstengning siden pandemiens begynnelse.

– Det mest bekymringsfulle er at epidemien sprer seg i alle regioner i hele USA. Andre utbrudd eller bølger har vært mer begrenset til visse regioner. Nå ser vi en urovekkende trend over hele landet, sier Spencer Fox ved University of Texas, skriver NTB.

Helsepersonell melder om manglende bemanning og kapasitet. For første gang hadde USA over 100.000 koronapasienter innlagt på amerikanske sykehus denne uken. Foto: Daniel Acker, Reuters / NTB

– Kom plutselig

Viruset har krøpet seg inn i småsteder man trodde var spart.

Den lille byen Cumberland i Maryland har vært nærmest smittefri gjennom pandemien. Selv da smittetallene i naboregioner begynte å stige, klarte de å ri av stormen.

Men så kom halloween.

– Det bare eksploderte, forteller byens prest, Martha Macgill til The New York Times.

Hun og ektemannen ble smittet og lagt inn på fylkessykehuset. Cumberland-regionen hadde plutselig den 14. høyeste smitteraten i landet for urbane strøk.

– Det skjedde i det stille. Helt plutselig var det virkelig ille, sier Macgill.

Vil vaksinere 100 millioner på noen uker

Heldigvis er ikke alt mørkt. Gode koronanyheter har gitt en hel verden håp. Også i USA.

Snart regner man med å ha godkjent Moderna og Pfizer-BioNTechs vaksiner.

Landets myndigheter håper å vaksinere 100 millioner personer innen utgangen av februar, fortalte en av myndighetenes koronarådgivere, Monclef Slauoi, denne uken.

Det utgjør om lag 40 prosent av USAs voksne befolkning.

Men fortsatt ligger det kritiske måneder foran landet, advarer helseeksperter. Og snart kommer julen.