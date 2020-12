Verden passerte torsdag 1,5 millioner koronadødsfall

Verden har nå passert 1,5 millioner koronarelaterte dødsfall. Det skjer knapt to måneder etter at verden passerte 1 million registrerte dødsfall.

Likhusarbeidere frakter et covid-19-offer fra et sykehjem i Barcelona. Verden har nå passert 1,5 millioner koronadødsfall. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Ifølge Worldometers daglige oversikt er det registrert 1.507.103 dødsfall i 20-tiden torsdag kveld. 8.000 av disse er registrert det siste døgnet.

Det skjer samtidig som verden står midt i en kraftig smittebølge nummer to. I både USA og Italia er dødstallene nå høyere enn de var da pandemien var på sitt verste i vår.

Italia har registrert 993 koronadødsfall det siste døgnet, mens den tidligere dødsfalltoppen var på 969 dødsfall og ble registrert 27. mars.

USA har registrert 3.157 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, høyere enn den forrige rekorden, som ble satt 15. april og lød på 2.603 dødsfall.

Rask vekst

27. september passerte verden 1 million dødsfall. Økningen i antall dødsfall har skjedd raskere siden da.

Koronaviruset ble først oppdaget i Kina i desember i fjor, og har siden utviklet seg til en global pandemi som har fått store konsekvenser verden over.

Det første bekreftede dødsfallet av sykdommen ble registrert i Wuhan-provinsen i Kina 9. januar, mens det første dødsfallet utenfor Kina ble registrert 1. februar på Filippinene.

353 dødsfall i Norge

Det første dødsfallet utenfor Asia ble registrert i Frankrike 14. februar.

12. mars opplyste statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse at det første dødsfallet i Norge var blitt registrert.

Det er siden da registrert 353 dødsfall knyttet til pandemien i Norge, men helsemyndighetene understreker at det er vanskelig å skille mellom hvor mange som har dødd av korona og hvor mange som har dødd med sykdommen.

Norge er ett av landene med færrest døde per 1 million innbyggere, med 65. Belgia topper den listen med 1.456 dødsfall per 1 million, mens land som Spania (985), Storbritannia (884) og USA (847) også er blant de ti landene med flest dødsfall per 1 million innbyggere.

For de øvrige landene i Norden er tallene slik: Sverige 692 dødsfall per 1 million, Danmark 148 og Finland 74.