Verden Vær Orkanen Eta krevde over 170 menneskeliv. Midt i redningsarbeidet kom orkanen Iota.

Redningsarbeidet etter den tropiske orkanen Eta pågår fortsatt i Mellom-Amerika. I natt rammet en ny orkan.

16. nov. 2020 22:03 Sist oppdatert nå nettopp

Foto: Luis Echeverria / Reuters / NTB Gaspar Cal og datteren Leticia tar en pause i oppryddingsarbeidet ved huset sitt i Alta Verapaz i Guatemala. Et jordskred etter orkanen Eta påførte hjemmet deres store skader. Folk har samlet seg på et hustak etter at Eta rammet Honduras. Guatemala og Honduras mistet flest mennesker i den tropiske orkanen.

– Iota er på vei inn mot Mellom-Amerika, særlig Nicaragua og Honduras, sa statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt mandag formiddag.

Orkanen Iota nådde land nordøst i Nicaragua mandag kveld som en kategori 4-orkan og førte med seg katastrofal sterk vind, enorme mengder regn og fare for stormflo. Folk er blitt evakuert i Nicaragua og Honduras.

Iota styrket seg til en kategori 5-orkan tidligere mandag, men svekket seg noe da den traff land.

Det samme området ble truffet hardt av orkanen Eta for bare to uker siden.

Foto: Jorge Cabrera / Reuters / NTB En oversvømt vei etter Eta i Pimienta, Honduras.

Fakta Kategorisering av tropiske orkaner Saffir-Simpsonskalaen brukes til å klassifisere tropiske sykloner og orkaner: Kategori 1: 32,5–42,4 meter pr. sekund.

Kategori 2: 42,5–49,9 meter pr. sekund.

Kategori 3: 50,0–57,9 meter pr. sekund.

Kategori 4: 58,0–68,9 meter pr. sekund.

Kategori 5: 69 meter pr. sekund eller høyere. I tillegg kalles 17,5–32,4 meter pr. sekund for tropisk storm. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Over 200 døde eller savnet

Over 200 personer er døde eller savnet i Mellom-Amerika etter den tropiske orkanen Eta.

Antallet barn og unge som er rammet av orkanen, ventes å øke når nødhjelpsorganisasjoner kommer frem til de verst rammede områdene. Orkanen har ødelagt veier, sykehus, skoler og vann- og avløpssystemer i hele Mellom-Amerika.

– Tilgangen til vann og sanitærfasiliteter er blitt veldig problematisk i de verste områdene. Risikoen for vannbårne sykdommer øker, i tillegg til risikoen for at korona sprer seg blant de evakuerte, sier Bernt Aasen. Han er Unicef-direktør for Latin-Amerika og Karibia.

Den internasjonale organisasjonen for migranter (IOM) har delt ut nødutstyr til tusenvis av mennesker i Honduras, Guatemala, El Salvador og Belize.

Foto: Moises Castillo / AP / NTB En mann bærer nødutstyr til et helikopter, som skal inn i et rasutsatt område ved San Cristobal Verapaz i Guatemala etter den tropiske orkanen.

Ni mennesker er døde etter at kraftig regn fra orkanen utløste oversvømmelser i den mexicanske delstaten Tabasco.

Foto: Antonio Alvarez Ruiz / Reuters / NTB Byen Macuspana i delstaten Tabasco i Mexico var delvis under vann etter Etas herjinger.

Rekordsesong

Det har vært en rekordsesong for tropiske stormer og orkaner i Atlanterhavet. Den ventede Iota-orkanen kommer helt mot slutten av sesongen. De tropiske stormene gir seg tidlig i desember.

– Det er usedvanlig mange tropiske stormer og orkaner i Atlanterhavet i år. Det skyldes varmt vann i området utenfor Karibia i Atlanterhavet, forteller statsmeteorolog Magnus Ovhed.

– Det har mye å si med bare et par grader varmere overflatevann. Det har innvirkning på både intensiteten og antallet tropiske stormer.

I år har rekordmange tropiske stormer fått et navn. Den forrige rekorden ble satt i 2005.

– I år er det 30 tropiske stormer og orkaner som har fått navn. De skal være kraftige for at det skje, minst en kraftig tropisk storm, sier Ovhed.

Den kraftigste var Laura i slutten av august. Den var oppe i 67 meter pr. sekund. 42 mennesker ble drept av den i USA.

– Eta var nesten like kraftig, og 171 ble drept i Mellom-Amerika. Den var mest kraftig i Nicaragua, mens flest ble drept i Honduras og Guatemala, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt.