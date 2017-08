Trump takker Putin: – Vi kommer til å spare masse penger

I juli tvang Russlands president Vladimir Putin USA til å redusere antall ansatte ved ambassader og konsulater med 755. Utvisningene kom som et svar på nye amerikanske sanksjoner.

Istedenfor å kritisere Putin, valgte Trump torsdag å takke den russiske presidenten:

– Jeg vil takke ham fordi vi prøver å kutte på lønningene våre. Jeg er veldig takknemlig for nå har vi færre folk på lønningslistene.

Den amerikanske presidenten sådde også tvil om de utviste diplomatene og de administrativt ansatte vil returnere til Russland.

– Det er ingen grunn for dem å dra tilbake, sier Trump og legger til:

– Vi kommer til å spare masse penger.

President Trump bærer på et lite plastkort. Det er alt han trenger for å starte atomkrig.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

– Han burde vite bedre

Presidentens uttalelser er i strid med tidligere uttalelser fra det amerikanske utenriksdepartementet som kalte utvisningene for «en beklagelig og uoppfordret handling».

Nicholas Burns, en tidligere ansatt ved det amerikanske utenriksdepartementet, beskriver Trumps kommentarer som «groteske», skriver Reuters.

– Han burde vite bedre, selv om dette skulle være en spøk. Hvis det ikke var en spøk så er dette uhørt. En president har aldri tidligere forsvart utvisningen av våre diplomater, sier Burns.

Utvisningene skjedde på bakgrunn av nye sanksjoner mot Russland, som ble vedtatt med stort flertall i Kongressen. Disse ble senere undertegnet av Trump, til tross for at han har ønsket en oppmykning av forholdet til Russland.

Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov var raskt ute med å melde at Russland ville trappe opp sine reaksjoner hvis USA ikke endret tilnærmingen sin.

– Forholdet mellom USA og Russland vil ikke forbedres med det første, sa Putin, ifølge AFP.

Trump om «ild og raseri»-uttalelse: – Kanskje ikke tøff nok

Har ikke tenkt på å sparke Mueller

Under en pressebriefing med reportere ved golfklubben til Trump i delstaten New Jersey fortalte presidenten at han ikke har tenkt på muligheten for å sparke spesialetterforsker Robert Mueller, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det ble i forrige uke kjent at Mueller har oppnevnt en storjury som en del av Russland-etterforskningen. Etableringen av storjuryen er et viktig skritt i retning av at det kan tas ut en tiltale, da det i USA er en storjury som har det ansvaret.

Onsdag ble det kjent at FBI aksjonerte i juli mot hjemmet til Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort som en del av etterforskningen, noe som overrasket presidenten.

– Det sender et sterkt signal, sier Trump ifølge Reuters.