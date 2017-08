Eier siktet for drap etter at savnet ubåt er funnet og kvinne som var om bord er meldt savnet

SISTE: Eieren av den hjemmebygde ubåten ble sent fredag ettermiddag siktet for drap på den savnede svenske journalisten, som skal ha vært om bord i ubåten da den reiste ut torsdag.

Mannen nekter imidlertid for innholdet i siktelsen. Han hevder fortsatt at han satte av kvinnen ved Refshaleøen i København, like ved en restaurant, torsdag ved 22.30-tiden.

Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

Det opplyser Politiet i København i en pressemelding.

Ubåten sank plutselig etter at politiet og letemannskaper lokaliserte den og fikk radiokontakt med eieren ved 10-tiden fredag, etter at man hadde lett etter den siden 04-tiden.

Startet søk fredag

Det var blant annet redningshelikoptre fra det danske forsvaret som var med på leteaksjonen etter den private ubåten «Nautilus» i København Havn, farvannet Drogden og mot Bornholm. Man antok da at det var to personer om bord, eieren og en kvinnelig, svensk journalist.

Fredag kl. 10.40 meldte det danske forsvaret på Twitter at de hadde funnet ubåten seilende ved Køge Bugt, sør for København på Sjællands østkyst. Ubåten skulle ha fått tekniske problemer, ifølge forsvaret.

Det var privatpersoner som observerte ubåten og tipset letemannskapene.

Politiet opplyser at man fikk visuell kontakt med ubåten klokken 10.30 og deretter radiokontakt med eieren, som opplyste at han satte kurs mot nærmeste havn.

Allerede klokken 11 sank så ubåten uten varsel og eieren ble reddet opp av vannet etterpå.

Ubåtens eier har opplyst til forsvaret at han satte av den kvinnelige svenske passasjeren i København torsdag kveld. Det var kvinnens kjæreste som først meldte ubåten savnet natt til fredag.

Ifølge danske medier er Nautilus en av verdens største privateide ubåter.

Ubåten er bygget av danske Peter Madsen og ble sjøsatt i mai 2008 i den danske hovedstaden. Madsen er kjent for å ha designet og bygget flere ubåter og raketter.

Jeppe Michael Jensen / NTB scanpix

Etterlyser vitner

Ubåten ligger nå på syv meters dyp og dykkere fra det danske forsvaret har vært nede ved den, men den må stabiliseres og eventuelt heves før man kan gå inn i den.

Ekstra Bladet forteller at ubåten er omtrent 18 meter lang og veier 33 tonn. Ifølge avisen skjedde det i 2010 en batterieksplosjon i maskinrommet på ubåten hvor flere batterier ble skadet. Båten ble tatt på land i 2011 og skal ha gjennomgått en omfattende renovering.

Den skal ha blitt sjøsatt på nytt 28. april i år.