Forsvaret søker etter ubåt utenfor København: – Vi arbeider ut ifra at båten i verste fall har sunket

Det danske forsvaret skriver i en twittermelding at de søker etter den private ubåten «Nautilus» i København Havn, farvannet Drogden og mot Bornholm.

Flere marinefartøy vil bli satt inn i søket i tillegg til de to redningshelikoptre og tre skipene som startet søk kl. 04.30, ifølge den danske avisen Politiken.

– Vi håper naturligvis stadig på at de har gått i land et sted og ikke har vært i stand til å ta kontakt. Men det er klart at sannsynligheten for det blir mindre time for time. Vi arbeider ut ifra at båten i verste fall har sunket, sier presserådgiver Christer Haven, ved forsvarets operasjonssenter til avisen.

Haven opplyser at hvis ubåten har sunket og ikke tatt inn vann i hele båten, kan besetningen overleve i et visst tidsrom.

Trolig to personer om bord

Ifølge danske medier er Nautilus en av verdens største privateide ubåter.

Ubåten er bygget av danske Peter Madsen og ble sjøsatt i mai 2008 i den danske hovedstaden. Madsen er kjent for å ha designet og bygget flere ubåter og raketter.

Madsen og en journalist skal være om bord i ubåten, men det er ukjent hvorvidt det er flere personer om bord.

Det skal ha vært journalistens kjæreste som meldte båten savnet.

Meldt savnet natt til fredag

Ifølge TV2 Danmark ble ubåten meldt savnet natt til fredag kl. 02.30, etter at den ikke returnerte som avtalt. Det er uklart når båten skulle ha vært tilbake etter å ha reist ut fra Københavns havn ved 20.30-tiden torsdag.

– Når vi får en slik melding er det klart at vi tar det alvorlig, sier Haven ved forsvarets operasjonssenter, til TV2 Danmark.

Ubåten ble sett av et skip i Københavns havn torsdag kveld, og kan ha blitt observert lenger ut i sjøområdet Øresund, opplyser Haven.

Ubåten er ifølge Ekstra Bladet omtrent 18 meter lang og veier 33 tonn. Ifølge avisen skjedde det i 2010 en batterieksplosjon i maskinrommet på ubåten hvor flere batterier ble skadet. Båten ble tatt på land i 2011 og skal ha gjennomgått en omfattende renovering.

Den skal ha blitt sjøsatt på nytt 28. april i år.

Oppfordrer privatpersoner til å delta

Forsvaret oppfordrer ifølge TV2 Danmark alle dansker som har tilgang til en båt med sonar til å delta i søket.

– Jo flere vi har ute til å lete, jo bedre, sier Haven.

Det er marinen som leder søket i Øresund. Det søkes nå på bunn av sjøområdet Østersund etter ubåten.

Det skal ha vært planlagt en seilas med ubåten til Bornholm fredag kl. 14.

– Det ser ut til at det var planlagt en uoffisiell seilas tidligere, fordi vi har to observasjoner av den. Det kan enten være at det bare ikke er mulig å komme i kontakt med nå, eller at det har skjedd en ulykke, sier Haven til Ekstra Bladet.