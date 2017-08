Forsvunnet ubåt lokalisert - sank da eieren ble reddet - kvinne er savnet

Det danske forsvaret søkte etter den private ubåten «Nautilus» i København Havn, farvannet Drogden og mot Bornholm fredag morgen. Det ble antatt at to personer var om bord, eieren og en kvinnelig journalist.

Fredag kl. 10.40 meldte det danske forsvaret på Twitter at de hadde funnet ubåten seilende ved «Køge Bugt» og dermed innstilte søket. Ubåten skal ha fått tekniske problemer, ifølge forsvaret.

Det var privatpersoner som observerte ubåten og tipset det danske forsvaret som lokaliserte båten ved Køge Bugt, på Sjællands østkyst sør for København.

Ifølge Ekstra Bladet skal ubåten ha sunket da eieren ble reddet ut.

Ubåt-eieren opplyser ifølge forsvaret at han satte av den kvinnelige svenske passasjereren i København torsdag kveld.

Fredag ettermiddag slo svensk politi fast at kvinnen er savnet. Det var hennes kjæreste som først meldte ubåten savnet natt til fredag.

– Kvinnen er i 30-års alderen. Hun skulle delta i en tur om bord på en ubåt, men om hun var om bord på ubåten da hun forsvant, er uklart, sier pressetalsperson Anna Göransson i politiet i Skåne til Ekstra Bladet.

«Ubåten UC3 Nautilus er på vei mot bunnen i Øresund, mens eieren av ubåten er kommet i land i god behold», skriver Ekstra Bladet.

Trolig to personer om bord

Ifølge danske medier er Nautilus en av verdens største privateide ubåter.

Ubåten er bygget av danske Peter Madsen og ble sjøsatt i mai 2008 i den danske hovedstaden. Madsen er kjent for å ha designet og bygget flere ubåter og raketter.

Meldt savnet natt til fredag

Ifølge TV2 Danmark ble ubåten meldt savnet natt til fredag kl. 02.30, etter at den ikke returnerte som avtalt. Det er uklart når båten skulle ha vært tilbake etter å ha reist ut fra Københavns havn ved 20.30-tiden torsdag.

– Når vi får en slik melding er det klart at vi tar det alvorlig, sa Haven til TV2 Danmark.

Ubåten ble sett av et skip i Københavns havn torsdag kveld, og kan ha blitt observert lenger ut i sjøområdet Øresund natt til fredag, opplyser Haven.

Ubåten er ifølge Ekstra Bladet omtrent 18 meter lang og veier 33 tonn. Ifølge avisen skjedde det i 2010 en batterieksplosjon i maskinrommet på ubåten hvor flere batterier ble skadet. Båten ble tatt på land i 2011 og skal ha gjennomgått en omfattende renovering.

Den skal ha blitt sjøsatt på nytt 28. april i år.

– To mulige scenarioer

Det danske nyhetsbyrået Ritzau var i kontakt med Christoffer Meyer, en nær venn av Peter Madsen, mens ubåten fortsatt var savnet.

Meyer forklarte til Ekstra Bladet at radioen om bord i ubåten er umulig å bruke så snart ubåten er et lite stykke under havets overflate.